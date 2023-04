Analýza: Na trhu s bytmi je dopyt najnižší za posledných 15 rokov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Za prvý štvrťrok 2023 sa až v tretine rezidenčných projektov v Bratislave nepredal ani jeden byt a dopyt je najnižší za posledných 15 rokov. Ceny bytov v novostavbách však stagnujú už druhý štvrťrok po sebe. Kupujúcim už nejde o kúpu s vidinou okamžitého zhodnotenia novostavby, ale hľadajú produkt, ktorý čo najviac vyhovie ich potrebám za primeranú cenu. Vyplýva to z analýzy trhu s novými bytmi v Bratislave za prvý kvartál roku 2023 od realitnej kancelárie (RK) Herrys.



"Silný január mohol budiť dojem, že ľudia sú stále motivovaní využiť doterajšie podmienky financovania bývania na kúpu nového bytu, no nasledujúce dva mesiace to nepotvrdili. Až tretina developerských projektov nezaznamenala za prvý štvrťrok ani jeden predaj, pričom na mesačnej báze je takýchto projektov aj dvojnásobok," priblížil Filip Žoldák z RK Herrys.



Prvý štvrťrok tohto roku nepotvrdil optimizmus z januárových vysokých dopytov a takmer tretina rezervácií počas tohto obdobia sa nepremenila na predaj. Až 75 % predaných bytov pripadlo na 15 % projektov z celkového evidovaného počtu 93 developerských projektov. Ponuka nových bytov pritom konštantne rastie už 12 mesiacov a aktuálne dosiahla úroveň viac ako 2900 voľných bytov, čo je najviac od rokov 2008 až 2010. Najširšia ponuka bytov podľa analýzy je v druhom bratislavskom okrese s takmer 1000 bytmi na predaj.



Analýza uvádza, že developeri ponúkajú najmä dvoj- a trojizbové byty, ktoré dlhodobo tvoria takmer 70 % ponuky, pričom dvojizbové byty (45 %) prevažujú. "Jednoznačná dominancia dvoj- a trojizbových bytov nasvedčuje tomu, že kým pred rokom prevládali medzi kupujúcimi investori, dnes sú to prevažne kupujúci hľadajúci vlastné bývanie," dodal Žoldák.



Dopyt v prvom štvrťroku 2023 bol najnižší za uplynulých 15 rokov, medziročne klesol v priemere o dve tretiny, pričom najmenšiu zmenu zaznamenal okres Bratislava I, kde je dopyt polovičný oproti minulému roku. Najviac bytov sa predalo v bratislavskom druhom okrese a najnižší predaj zaznamenali projekty v Petržalke. Priemerná cena za štvorcový meter predstavuje 3889 eur bez DPH a oproti predchádzajúcemu kvartálu sa takmer nezmenila. V porovnaní s minulým rokom narástla o 200 eur. "Súčasné tempo predaja motivuje developerov na úpravy stratégie predaja, avšak nie na úpravu ceny. Dôvodom je najmä fakt, že vypredanosť projektov je pomerne vysoká, uzatvoril Žoldák.