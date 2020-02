Roach: Koronavírus môže ovplyvňovať čínsku ekonomiku až dva kvartály

Washington 28. februára (TASR) - Prepuknutie koronavírusu môže ovplyvňovať čínsku ekonomiku až dva kvartály. Uviedol to v piatok Stephen Roach z prestížnej americkej univerzity v Yale pre televíziu CNBC.



Podľa neho bude epidémia COVID-19 pravdepodobne ovplyvňovať výkon druhého najväčšieho svetového hospodárstva v priebehu dvoch štvrťrokov.



"Čínska ekonomika v súčasnosti stagnuje. Bezprecedentné karantény a cestovné obmedzenia spôsobili okamžité zastavenie čínskej ekonomiky,“ povedal Roach CNBC.



Pripomenul, že kľúčové ukazovatele hospodárskej aktivity v Číne, ako sú napríklad spotreba uhlia a dopravná premávka, sú „značne pod“ vlaňajšou úrovňou alebo tesne pod "bežnou" úrovňou po skončení osláv nového lunárneho roka.



Koncom januára nariadila vláda v Pekingu rozsiahle uzatvorenie firiem a inštitúcií a karantény. To zastavilo výrobnú a hospodársku aktivitu, ktorá postupne ožíva, aj keď najmä on-line.



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 27. februára sa koronavírusom nakazilo na celom svete viac ako 82.000 ľudí. COVID-19 sa rozšíril za hranice Číny a valcuje aj trhy.



Roach podľa vlastných slov dúfa, že čínska vláda nepoľaví v boji s vírusom, aj keď majú zavedené opatrenia krátkodobý negatívny vplyv na ekonomiku.



„Predčasné uvoľnenie karantény a cestovných obmedzení by mohli viesť k relapsu, ktorý by bol oveľa nebezpečnejší ako aktuálne prepuknutie choroby,“ povedal Roach, ktorý žil v Číne od roku 2007 do roku 2012 počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu spoločnosti Morgan Stanley Asia.



„Číňania by sa tomu chceli za každú cenu vyhnúť. Je to dôležité pre zvyšok sveta, kde sa infekcia práve teraz šíri,“ dodal Roach.



Roach dodal, že podľa jeho odhadu bude vplyv COVID-19 trvať dlhšie a škody budú väčšie, ako počas epidémie SARS pred 17 rokmi.