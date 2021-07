Robinhood počíta, že vstup na burzu ohodnotí firmu na 35 mld. USD

Menlo Park 19. júla (TASR) - Robinhood Markets sa pripravuje na vstup na burzu. Americký fintech počíta s ohodnotením až na 35 miliárd USD (29,66 miliardy eur), ukázala správa pre burzový dohľad.



Robinhood poskytuje finančné služby a prevádzkuje populárnu aplikáciu, ktorá umožňuje bežným ľuďom obchodovanie s akciami, opciami, fondmi ETF či kryptomenami. Firma v prvotnej emisii (IPO) ponúkne 55 miliónov akcií, z ktorých by chcela získať viac než 2,3 miliardy USD. Ich cena by sa mala pohybovať niekde v pásme 38 USD až 42 USD.



Robinhood založili v roku 2013 spolubývajúci zo Stanford University Vlad Tenev a Baiju Bhatt. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou tohtoročné kolo financovania ohodnotilo spoločnosť približne na 30 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1802 USD)