RoboMarkets Deutschland rozširuje klientsku podporu
RoboMarkets Deutschland rozširuje klientsku podporu: jedno z najlepších centier nápovedy dopĺňa AI asistent Waffet.
Autor OTS
Praha 15. decembra (OTS) - RoboMarkets Deutschland pokračuje v inováciách, ktorých cieľom je uľahčiť investorom prácu a sprístupniť moderné technológie v každodennom obchodovaní. Broker predstavuje výrazne vylepšené Centrum nápovedy, ktoré patrí k najlepšie štruktúrovaným a najobsiahlejším vo svojej kategórii. Novinkou je aj AI asistent Waffet, ktorý klientom poskytuje okamžité odpovede a navigáciu v platformách, nástrojoch aj kľúčových procesoch.
Tento krok je ďalším potvrdením toho, že RoboMarkets Deutschland ide trendom naproti – od API zadávania pokynov pre pokročilé obchodné systémy až po inteligentných asistentov, ktorí zjednodušujú každodenné používanie služieb.
Centrum nápovedy: jasná orientácia, aktuálne informácie a stovky tém
Centrum nápovedy pokrýva kompletné spektrum informácií, ktoré investori riešia najčastejšie – od správy účtu a detailných návodov k platforme StocksTrader či mobilnej aplikácii, až po procesy vkladov, výberov alebo overenia totožnosti. Obsah je rozdelený do prehľadných sekcií, pravidelne aktualizovaný a dostupný v niekoľkých jazykových mutáciách vrátane češtiny.
„Investori chcú rýchle, presné a spoľahlivé informácie. Preto systematicky rozvíjame naše podporné nástroje tak, aby šetrili čas a prinášali istotu pri každom kroku,“ uvádza Tomáš Kadeřávek, zástupca RoboMarkets Deutschland.
AI asistent Waffet: podpora 24/7 priamo pre potreby klienta
AI asistent Waffet prináša moderný spôsob, ako získať podporu kedykoľvek počas dňa – aj mimo pracovnej doby zákazníckeho servisu.
Príkladom môže byť otázka na Waffeta, ako sa pripojiť k API.
Nejde o náhradu ľudskej podpory, ale o inteligentnú prvú líniu, ktorá sprístupňuje pomoc okamžite a s maximálnou presnosťou. Spoločnosť však v Česku naďalej stavia na kompetentnej a ústretovej zákazníckej podpore poskytovanej reálnymi ľuďmi. Tí sú pripravení pomôcť klientom všade tam, kde to Waffet nedokáže.
Technológie, ktoré držia krok s trhom
RoboMarkets Deutschland sa dlhodobo sústreďuje na technologický rozvoj. Okrem rozšírenia centra nápovedy a nasadenia AI asistenta ponúka broker aj API pre automatizáciu a zadávanie obchodných pokynov, moderné obchodné platformy a ďalšie nástroje, ktoré reagujú na potreby retailových aj profesionálnych investorov.
RoboMarkets – moderný prístup k dlhodobému investovaniu
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorom prístup k viac ako 5 000 reálnym akciám a ETF z USA, EÚ, Veľkej Británie a Švajčiarska. Neustále rozširuje svoju ponuku nástrojov. Obchodná platforma umožňuje jednoduché a transparentné investovanie s nízkymi poplatkami a profesionálnymi nástrojmi.
V spolupráci so svojím partnerom Fintree poskytuje RoboMarkets Deutschland nielen technické riešenia, ale aj vzdelávanie a podporu pre tých, ktorí chcú budovať svoje finančné aktíva premysleným, dlhodobým a transparentným spôsobom.
Prevádzkovateľ platformy RoboMarkets uvádza, že jeho informácie nepredstavujú investičné poradenstvo, a klientom poskytuje dôležitý dokument s názvom Upozornenie na riziká. RoboMarkets upozorňuje, že investovanie so sebou nesie riziko straty kapitálu.
Kontakt pre médiá: Fintree Media Relations – info@fintree.cz
