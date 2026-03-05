< sekcia Ekonomika
Robot Phone hviezdou MWC 2026
James Li predstavuje rozšírenú ľudskú inteligenciu (Augmented Human Intelligence – AHI) ako cestu vpred a načrtáva, ako môže AI zvýšiť ľudský potenciál.
Autor OTS
Barcelona 5. marca (OTS) - James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR, globálneho lídra v oblasti ekosystému zariadení s umelou inteligenciou, dnes vystúpil s vizionárskym hlavným prejavom na hlavnom pódiu veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2026. Vo svojom vystúpení načrtol, ako môže AI rozšíriť ľudský potenciál.
„Sme presvedčení, že podstata umelej inteligencie musí zostať zameraná na človeka,“ uviedol James Li pri príležitosti historicky prvého vystúpenia spoločnosti HONOR na hlavnom pódiu MWC. „Naším cieľom je dať inteligencii IQ aj EQ – schopnosť riešiť problémy a dušu, ktorá rozumie. To nám pomôže orientovať sa v rýchlo sa meniacom svete, aby sme mohli prežívať každý okamih s radosťou, láskou a múdrosťou.“
Spoločnosť HONOR predviedla na tohtoročnom podujatí vynikajúci výkon, ktorý ukotvila v odvážnej vízii budúcnosti – Augmented Human Intelligence (AHI – rozšírená ľudská inteligencia). Skutočným klincom programu sa stal revolučný HONOR Robot Phone.
Spoločnosť HONOR získala na MWC 2025 od Global Mobile (GLOMO) ocenenie „Best Disruptive Device Innovation“ za implementáciu a komercializáciu technológie kremíkovo-uhlíkových batérií.
Táto inovácia umožňuje modelu HONOR Magic V6 dosiahnuť v odvetví prvýkrát 25 % podiel kremíka, čo podporuje vyššiu energetickú hustotu v ultratenkom skladacom dizajne. Na MWC 2026 spoločnosť HONOR demonštrovala aj novú generáciu batérií s úplne novou technológiou HONOR Silicon-carbon Blade Battery. Tá dosahuje 32 % podiel kremíka a energetickú hustotu 985 Wh/L, čo signalizuje ďalší skok v technológii ultratenkých batérií s extrémnou kapacitou.
Okrem toho viaceré globálne inštitúty udelili sérii produktov HONOR, vrátane HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad 4 a HONOR MagicBook Pro 14, ocenenie „Best in Show“ pre MWC 2026. Médiá a analytici vyzdvihli najmä inováciu zameranú na človeka a integráciu robotiky, AI a mobilných komunikačných technológií.
HONOR Robot Phone je najlepšou ukážkou vízie AHI spoločnosti HONOR, ktorá stavia ľudstvo do centra revolúcie AI a presadzuje technológiu, ktorá sa snaží ľudský potenciál a kreativitu rozširovať, nie nahrádzať.
Aby sa táto vízia stala skutočnosťou, musia spolupracovať tri formy inteligencie: osobná inteligencia (AI agent v osobných zariadeniach používateľov), univerzálna inteligencia (kolektívny mozog ľudstva prinášajúci svetové vedomosti) a okrajová (edge) inteligencia (napr. roboty a elektromobily, ktoré fungujú ako nové oči a ruky používateľov vo fyzickom svete).
Ako stelesnené zariadenie AI, ktoré dokáže vnímať svet a interagovať s ním, HONOR Robot Phone ilustruje, ako sa tieto tri inteligencie dokážu plynule prepojiť a umožniť komukoľvek stať sa profesionálnym filmárom: spája AI a zobrazovacie technológie, čím otvára úplne nový svet sebavyjadrenia. „Vďaka tomu je tvorba nielen nenáročná, ale aj oveľa vzrušujúcejšia,“ hovorí James Li.
James Li na pódiu zároveň adresoval otvorenú výzvu na spoluprácu v celom odvetví s cieľom vytvoriť ekosystém AI zariadení. „Túžime byť inšpiratívnou spoločnosťou, ktorá sa spája s tými najlepšími mozgami. Spoločne pre skvelú budúcnosť AI!,“ uzavrel svoj prejav.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.
