Robustné zotavovanie ázijskej ekonomiky stráca dynamiku

Singapur 24. augusta (TASR) - Robustné zotavovanie ázijskej ekonomiky z vlaňajšieho poklesu v dôsledku obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu, stráca dynamiku. Dôvodom je šírenie nákazlivejšieho delta variantu a nízka miera zaočkovania. Obchody sú opäť prázdne a továrne sa zatvárajú. To zhoršuje vyhliadky na rast ziskov ázijských firiem.



Nová vlna pandémie zasiahla väčšinu regiónu nechránenú, najmä rozvíjajúce sa ekonomiky, zatiaľ čo Európa a Severná Amerika sa opäť otvárajú.



"Je zrejmé, že ekonomiky v celom regióne trpia pre ochorenie COVID-19 viac ako predtým," povedal Rob Carnell, šéf výskumu ING v Singapure, podľa ktorého najväčším problémom je, že Ázia je slabo zaočkovaná.



Zatiaľ čo medziročné podnikové a ekonomické indikátory naďalej ukazujú silné oživenie v porovnaní s ich výrazným poklesom v roku 2020, medzikvartálne ukazovatele odhaľujú slabnúcu dynamiku.



Najväčšie ázijské firmy pravdepodobne zaznamenajú prvý medzikvartálny pokles zisku v aktuálnom štvrťroku (júl - september). Analytici spoločnosti Refinitiv Eikon na základe prieskumu v 1069 firmách s trhovou kapitalizáciou najmenej 1 miliarda USD (853,39 milióna eur) odhadujú tento pokles na v priemere 6,19 %.



V krátkodobom časovom horizonte bude veľa závisieť od pokroku pri očkovaní v juhovýchodnej Ázii, hlavnej výrobnej základni, a od toho, či Čína podnikne ďalšie kroky na podporu svojho hospodárstva.



Analytici pripomínajú, že predaj automobilov v Číne, druhej najväčšej ekonomike sveta, v júli klesol medziročne o 11,9 %. Bol to už tretí mesiac v rade, keď sa znížil v dôsledku novej vlny pandémie aj globálneho nedostatku polovodičov, ktorý obmedzuje produkciu.



Toyota Motor, najväčšia automobilka na svete podľa objemu predaja, minulý týždeň oznámila, že pre nedostatok čipov zníži septembrovú produkciu o 40 % oproti predchádzajúcemu plánu. Zatiaľ však ponechala výrobné a predajné ciele na aktuálny fiškálny rok bez zmeny.



V juhovýchodnej Ázii prudko rastúce nové prípady ochorenia COVID-19 a následné reštrikčné opatrenia zasiahli ekonomickú aktivitu v sektore služieb aj vo výrobnom sektore.



„To je dosť silný signál, že ekonomická dynamika v juhovýchodnej Ázii sa v 3. štvrťroku spomalí,“ povedal Rajiv Biswas, ekonóm spoločnosti IHS Markit pre ázijsko-pacifický región.



Ohniská delta variantu v juhovýchodnej Ázii spôsobujú trápenie mnohým výrobcom, ktorí sú závislí od dodávok automobilových súčiastok, polovodičov a ďalších komponentov vyrobených v lacných základniach v regióne.



Rozsah akéhokoľvek ekonomického spomalenia v Ázii bude známy až potom, keď štáty v regióne zverejnia odhady hrubého domáceho produktu (HDP) za 3. štvrťrok.



(1 EUR = 1,1718 USD)