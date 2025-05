Roche plánuje investovať vyše 700 miliónov USD do nového závodu v USA

Ženeva 12. mája (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Roche plánuje investovať stovky miliónov dolárov do nového závodu v USA. Firma je tak ďalšou, ktorá oznámila, že posilní svoje aktivity na americkom trhu v reakcii na colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Švajčiarska spoločnosť uviedla, že do nového závodu investuje viac než 700 miliónov USD (630,29 milióna eur). Závod bude stáť v Holly Springs v Severnej Karolíne a mal by posilniť budúce portfólio Roche a jej divízie Genentech v segmente nových, moderných liekov proti obezite.



Najnovšia investícia je súčasťou plánov Roche, ktoré firma zverejnila minulý mesiac. Uviedla, že do piatich rokov chce v USA investovať 50 miliárd USD, pričom plánované investície by mali vytvoriť viac než 12.000 pracovných miest. Investície budú zahŕňať nové výskumné a vývojové pracoviská, ako aj rozšírené výrobné zariadenia v Indiane, Pensylvánii, Massachusetts a Kalifornii.



Roche je ďalšou z farmaceutických firiem, ktoré v reakcii na Trumpove hrozby o dovozných clách na lieky oznámili výrazné zvýšenie investícií v USA. Urobili tak najmä americké koncerny Eli Lilly, Johnson & Johnson či firma Gilead.



(1 EUR = 1,1106 USD)