Ročná sadzba dane zo stavieb by sa mohla upraviť

Bratislava 25. februára (TASR) - Mestá a obce by mali mať povinnosť upraviť rozdiel medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane zo stavieb na desaťnásobok, a to aj v prípade jednotlivých častí obce, ak ich má obec určené. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Jozef Lukáč, Miloš Svrček a Eva Hudecová (všetci Sme rodina).



Násobok najnižšej ročnej sadzby dane sa vzťahuje na sadzby v jednotlivej časti obce alebo aj v jednotlivom katastrálnom území, ak ich má obec viac. Mestá a obce ako správcovia dane majú podľa predkladateľov aj väčšie rozdiely medzi sadzbami ako desaťnásobok. "Preto je potrebné doplniť súčasné znenie tejto zákonnej povinnosti tak, že uvedené maximálne rozpätie (desaťnásobok) medzi sadzbami tejto dane posudzovať v rámci jednotlivej časti obce alebo jednotlivé katastrálne územie, ak má obec viac katastrálnych území," uvádza sa v dôvodovej správe.



Splnenie povinnosti zavedenia upraviť rozdiel medzi ročnými sadzbami dane by sa malo zároveň posunúť zo zdaňovacieho obdobia 2024 na zdaňovacie obdobie 2027.



Účinnosť navrhujú poslanci od 1. októbra 2023.