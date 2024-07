Ročná ťažba stavebného kameňa v Lošonci by sa mohla zdvojnásobiť

Lošonec 30. júla (TASR) - Úroveň ročnej ťažby stavebného kameňa v ložisku pri obci Lošonec (okres Trnava) by sa mohla takmer zdvojnásobiť. Spoločnosť Alas Slovakia v tejto súvislosti plánuje vybudovať novú technologickú linku na úpravu kameniva. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Terajšia priemerná ročná ťažba (priemer za roky 2019 - 2023) je približne 340.000 ton za rok. Po modernizácii úpravárenskej linky sa ročná ťažba zvýši maximálne na 600.000 ton za rok," uvádza sa v predloženom zámere. Ťažba paleobazaltu sa vykonáva v určenom dobývacom priestore na ploche 33,3 hektára.



Z dôvodu plánovaného vybudovania novej úpravárenskej linky bude potrebné vypracovať nový plán otvárky, prípravy a dobývania, ako aj požiadať o nové povolenie banskej činnosti.



Navrhovaná investícia do novej technologickej linky je odhadovaná na úrovni približne 3,5 milióna eur. Priemerné ročné prevádzkové náklady sa pohybujú na úrovni približne 780.000 eur.