Ročné inflačné očakávania domácností v eurozóne v januári vzrástli

Frankfurt nad Mohanom 23. februára (TASR) - Ročné inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v januári zvýšili, zatiaľ čo trojročné inflačné očakávania zostali stabilné. Ukázal to v piatok prieskum Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý potvrdil, že konečná fáza skrotenia inflácie môže byť náročná. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inflácia v euroregióne minulý rok výrazne klesla a aktuálne sa pohybuje pod hranicou 3 %. Ale ECB uviedla, že jej ďalšie zníženie na cieľovú úroveň 2 % môže trvať viac ako rok, a to aj napriek rekordnému zvýšeniu úrokových sadzieb a slabému hospodárskemu rastu.



Podľa najnovšieho prieskumu očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch v januári vzrástli na 3,3 % z decembrových 3,2 %. Trojročné inflačné očakávania zostali nezmenené na úrovni 2,5 %. Na prieskume sa zúčastnilo 19.000 dospelých v 11 krajinách eurozóny.



ECO pripomenula, že aj keď sú ceny energií hlboko pod odhadmi a rast ekonomiky je slabý, mzdy naďalej rýchlo stúpajú. Predstavitelia banky opakovane uviedli, že potrebujú viac upokojujúcich údajov o trhu práce, kým budú môcť začať so znižovaním úrokových sadzieb.



Prieskum ďalej odhalil, že očakávania domácností vo veci rastu nominálnych príjmov zostali v januári nezmenené na úrovni 1,2 %, ale v prípade rastu nominálnych výdavkov sa mierne zvýšili na 3,7 % z 3,6 %.



Domácnosti v eurozóne zároveň predpokladajú, že cena ich bývania sa počas nasledujúcich 12 mesiacov zvýši o 2,2 %, to je rovnaký výsledok ako v decembri. Ale odhady vývoja úrokových sadzieb z hypoték na 12 mesiacov dopredu klesli na 5,1 % z 5,3 %.



A napokon, očakávania hospodárskeho rastu počas nasledujúcich 12 mesiacov sa mierne zlepšili, ale zostali negatívne (-1,1 %), zatiaľ čo očakávaná miera nezamestnanosti v priebehu 12 mesiacov klesla na 10,9 % z 11,2 %.