Ročne môže Slovensko postaviť 5000 nájomných bytov, tvrdí Dobrá voľba

Bratislava 7. februára (TASR) – Výstavba štátnych nájomných bytov sa stala jednou z hlavných volebných tém opozičných aj koaličných strán. Podľa mimoparlamentnej strany Dobrá voľba však populistické vyhlásenia neodzrkadľujú reálne možnosti nielen štátu, ale ani samosprávy. Bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu by na Slovensku mohlo vyrásť 5000 štátnych nájomných bytov, ako uviedla v piatok Dobrá voľba.



Strana exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera je presvedčená, že stavať 25.000 nájomných bytov ešte tento rok je nereálne. "Táto problematika je pomerne komplikovaná, okrem iného si vyžaduje zmenu legislatívy, a preto by sme prvé štátne nájomné byty mohli začať stavať o tri roky," povedal kandidát strany v nadchádzajúcich parlamentných voľbách Ján Palenčár. Proces výstavby podľa neho musí byť nastavený tak, aby bol dlhodobo udržateľný a čo možno najefektívnejší. "Stále totiž bojujeme s vysokou mierou byrokracie a platia nezmyselne dlhé povoľovacie procesy a lehoty," dodal Palenčár.



Podľa Dobrej voľby je dôležité uľahčiť samospráve dostať sa k nevyužívaným budovám vo vlastníctve štátu. "Žiadame štátne a príspevkové organizácie, aby svoje budovy ponúkli samosprávam na výstavbu nájomných bytov. Príkladom roky nevyužívanej nehnuteľnosti je aj takzvaná Kukurica, výšková budova nachádzajúca sa v areáli Ministerstva obrany SR, prakticky v centre Bratislavy," uviedol člen predsedníctva strany Rudolf Kusý. Dodal, že len Železnice Slovenskej republiky majú 1400 nehnuteľností, z ktorých niektoré sú nevyužité. Palenčár uviedol, že napríklad v Košiciach by takto mohlo vzniknúť 200 až 300 bytov, v prípade Bratislavy je to 400 až 500 bytov.



Strana upozornila aj na využívanie pozemkov vo vlastníctve štátu. "Slovenský pozemkový fond (SPF) sa masívne zbavuje dostupných pozemkov vhodných práve na výstavbu takýchto bytov. Pred každými voľbami sme svedkami zvýšenej aktivity SPF v tejto oblasti. Dobrá voľba preto vyzýva Slovenský pozemkový fond, aby sa takýchto aktivít zdržal, a žiadame vykonanie komplexného auditu," uviedla strana.