Ročník 1967 by mal ísť do dôchodku vo veku 64 rokov a jeden mesiac

Bratislava 20. februára (TASR) - Ľudia narodení v roku 1967 by mali mať nárok na dôchodok vo veku 64 rokov a jeden mesiac. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorou sa zverejňuje neupravený všeobecný dôchodkový vek a ustanovuje všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967, zverejnenej na legislatívno-právnom portáli SlovLex.



V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. Pre tieto osoby je dôchodkový vek určený v zákone o sociálnom poistení. Posledný dôchodkový vek je určený osobám narodeným v roku 1966, a to 64 rokov. Keďže ročníky narodené do roku 1967 už majú dôchodkový vek známy, ich dôchodkový vek ostáva zachovaný.



S účinnosťou od 1. januára 2023 sa dôchodkový vek opätovne naviazal na strednú dĺžku života. Súčasne sa zachovala zásada, že osoby narodené v rovnakom roku budú mať rovnaký všeobecný dôchodkový vek. Dôchodkový vek sa ustanovil ako všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník znížený za výchovu dieťaťa, teda ženám, ktoré vychovali dieťa, zostáva dôchodkový vek znížený o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov. Ak obdobie výchovy dieťaťa nie je možné pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, obdobie výchovy sa zohľadní mužovi, ktorý dieťa vychoval v rovnakom rozsahu.



Splnomocňovacie ustanovenie zákona o sociálnom poistení ukladá MPSVR povinnosť vydať vyhlášku, ktorá zverejnení neupravený všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník a ustanoví všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník, a to na šesť rokov dopredu.