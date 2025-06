Ročník 1967 pôjde do dôchodku vo veku 64 rokov a 1 mesiac

Bratislava 30. júna (TASR) - Ľudia narodení v roku 1967 pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov a jeden mesiac. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá bude účinná od 1. júla tohto roka. Zároveň platí úprava, ktorá znižuje tento vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.



Odchod do dôchodku pre ľudí narodených pred rokom 1967 je už známy. Práve od roku narodenia 1967 však došlo k zmene a zvyšovanie dôchodkového veku sa opätovne naviazalo na strednú dĺžku života. Určuje ho MPSVR vyhláškou, ktorou sa zverejňuje neupravený všeobecný dôchodkový vek a ustanovuje všeobecný dôchodkový vek pre daný ročník.



Ako na svojej stránke informovala Sociálna poisťovňa, dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1967 znížený za výchovu dieťaťa je 63 rokov a sedem mesiacov, ak vychoval jedno dieťa, 63 rokov a jeden mesiac, ak vychoval dve deti a 62 rokov a sedem mesiacov, ak vychoval tri a viac detí.