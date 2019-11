Ročník 2019 bude u vín výborný, časť hrozna zostala vo vinohradoch

Bratislava 4. novembra (TASR) – Vinári z Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska (CVVS) hlásia výborný ročník umocnený nadpriemernou kvalitou hrozna. Menej šťastní sú však slovenskí vinohradníci. Niektorí z nich nedokázali, najmä vplyvom rastúceho lacného dovozu svoje kvalitné hrozno predať. Vinohradníci preto apelujú na štátne orgány, aby urýchlene spustili dôkladnú kontrolu pôvodu vín predávaných na Slovensku. Informoval o tom CVVS.



Tohtoročné počasie podľa cechu vinárom prialo. Dostatočné množstvo zrážok, žiadne krupobitia a choroby sa postarali o nadpriemernú kvalitu hrozna. V porovnaní s ročníkom 2018 sa oberalo o dva týždne neskôr.



"Tohtoročná úroda hrozna na Slovensku je na úrovni 5 ton hrozna na hektár. Hrozno zrelo postupne a je výhľad na peknú harmóniu vína, a to vďaka vyváženému pomeru cukrov a kyselín. Dôkazom toho sú mladé vína zo skorých odrôd, ktoré sú takmer hotové a na trh sa dostanú už v novembri," povedal vinársky odborník Štefan Ailer z CVVS.



Podľa neho aktuálny ročník 2019 pripomína ročník 2017, a to v primeranej vyzretosti vína, jeho sviežosti a ovocnosti. Nedá sa pritom určiť, ktorá odroda je najlepšia. Vždy je dôležitá kvalita a zdravotný stav konkrétnych strapcov, a to až keď sa privezú do pivnice. Podľa Ailera sa vo vyspelých vinárskych krajinách často konzumujú zmesi odrôd (tzv. cuvée) a značky, ktoré prezentujú menej odrodu a viac serióznosť výrobcu.



Rovnako kvalitné by mali byť i vína z neskorého zberu. "Môžeme sa tešiť na veľké výberové biele i červené vína a platí to pre všetky odrody vína z hrozna pestovaného na Slovensku. Boli hrozienka i cibéby. Jediným rizikom boli lesná zver a škorce," upozornil Ailer, podľa ktorého neskôr oberanému hroznu pomohlo aj babie leto v polovici októbra.



Slováci sa môžu podľa CVVS tešiť na prvé mladé vína z výnimočného ročníka už od 4. novembra. Slovenská legislatíva totiž umožňuje oficiálne začať predaj mladého vína už v "prvý novembrový pondelok". Výborný ročník navyše predurčuje na archiváciu dobre vyzreté vína.



Paradoxne, ani mimoriadne kvalitný ročník podľa CVVS nepomáha vinohradníkom vyriešiť ich existenčné problémy. Niektorí z nich hlásia, že napriek výnimočnej kvalite dopestovaného hrozna ho nedokázali predať. Časť vinárov totiž prestala vykupovať hrozno od slovenských vinohradníkov. Miesto toho si zabezpečujú hrozno, prípadne priamo víno z iných krajín. A časť z nich takto vyrobené víno označí klamlivo ako "slovenské".



"Množstvo tohto vína na trhu, žiaľ, rastie. Apelujeme preto na príslušné orgány, aby čo najskôr spustili realizáciu rozsiahlych kontrol po vzore Českej republiky a Maďarska, s cieľom eliminovať tento nezdravý jav spôsobujúci existenčné problémy najmä slovenským vinohradníkom, ktorý môže mať za následok ďalší úbytok rodiacich viníc. Ministerstvu pôdohospodárstva sme už predložili konkrétne návrhy opatrení, ktoré by mali pomôcť zlepšiť situáciu. Veríme, že čoskoro sa veci pohnú dopredu," zdôraznil Miroslav Fondrk, predseda CVVS.



"Strategicky je nutné zlepšenie imidžu a marketingu slovenského vína, podpora cestovného ruchu vo vinohradníckych oblastiach a priameho predaja produktov. Je potrebná spoločná, masívna podpora dôveryhodnosti každého čestného slovenského producenta a slovenského vína. Slovensko má zreteľné rezervy v spotrebe vína a jej rast by výrazne pomohol i poctivým slovenským vinárom, ale i vinohradníkom," doplnil Ailer.



Napriek výborným posledným ročníkom slovenským vinárom zostáva podľa CVVS v pivniciach viac nepredaného vína ako v minulosti. "Lacný dovoz a klamlivé označovanie tohto vína ako slovenské ničí trh čoraz viac," dodal Fondrk.