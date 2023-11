Ročný obrat dm drogerie markt v SR stúpol o 22,53 % na 428 mil. eur

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ročný obrat maloobchodnej siete dm drogerie markt na Slovensku narástol o 22,53 %, keď dosiahol výšku takmer 428 miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť.



Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt dosiahol 4,5 miliardy eur, čo znamená medziročný nárast o 23,1 %. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate podskupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko predstavoval 73,6 %.



"Obchodný rok 2022/23 charakterizovali v spoločnosti dm drogerie markt štyri zásadné témy, a to predovšetkým nesmierna snaha utlmiť vývoj cien, ďalšie významné kroky na zníženie ekologickej stopy, investície vo výške 19,9 milióna eur do zvýšenia atraktivity predajní, do technológií budúcnosti a do udržateľných konceptov, ako aj realizácia komunikačných kampaní na zvýšenie povedomia spoločnosti, akou bola napríklad niekoľkomesačná kampaň ženské zdravie vo všetkých dm krajinách," povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.



Na Slovensku dm v obchodnom roku 2022/2023 realizovala investície vo výške skoro 19,9 milióna eur, zčoho najväčšia časť 14,3milióna eurbola určená na rozvoj pobočkovej siete.Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených655.000 eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály 77.000eur ado centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala 4,8 milióna eur.



V roku 2024 plánuje dm spustenie pilotnej prevádzky samoobslužných pokladníc vo vybraných filiálkach. Zákazníci dm na Slovensku tak budú mať možnosť voľby platiť za zakúpený tovar buď pri pokladnici s obsluhou, alebo pri samoobslužnej pokladnici. V novom obchodnom roku sa bude tiež realizovať tender na nového prepravcu tak v rámci vnútroštátnej prepravy, ako aj v rámci zahraničnej prepravy. V rámci predpokladaného rastu online predaja sa plánuje optimalizácia baliacich stanovíšť pre online shop.



dm drogerie markt je medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 2403 pracovníkov v 158 filiálkach. Spoločnosť dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 14 krajinách.