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Ročný odbyt áut v USA by do roku 2040 mohol klesnúť o vyše dva milióny
Polovica 16-ročných Američanov v súčasnosti nemá vodičský preukaz, pričom v rokoch 1966 až 1984 ho malo takmer 70 % obyvateľov USA v tomto veku.
Autor TASR
New York 28. júna (TASR) - Predaj áut na americkom trhu by sa podľa konzultačnej firmy Bain&Company mohol do roku 2040 znížiť o viac ako dva milióny kusov ročne. Dôvodom podľa analytikov je klesajúca pôrodnosť, zmeny správania, vysoké ceny áut a rastúca ponuka dopravných alternatív. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Naznačuje to budúcnosť, v ktorej budú automobilky tvrdo súťažiť o klesajúci počet zákazníkov, povedal Mark Gottfredson zo spoločnosti Bain&Company. Polovica 16-ročných Američanov v súčasnosti nemá vodičský preukaz, pričom v rokoch 1966 až 1984 ho malo takmer 70 % obyvateľov USA v tomto veku, povedal Gottfredson. Kým v prvom štvrťroku 2021 bol podiel Američanov vo veku 18 až 34 rokov na celkovej registrácii nových áut na úrovni 12 %, do polovice roku 2025 ich podiel klesol na necelých 10 %, konštatovala firma S&P Global Mobility.
Firma AutoForecast Solutions, ktorá sa zaoberá prognózami, očakáva, že predaj nových automobilov v USA zostane do roku 2033 relatívne stabilný na úrovni okolo 16 miliónov. „Mladší ľudia s väčšou pravdepodobnosťou využijú Uber alebo Lyft, keď niekam idú,“ konštatoval viceprezident firmy Sam Fiorani. „Stále vidíme skupiny mladých ľudí, ktorí radi šoférujú a chcú nové auto, ale menej z nich si ho môže dovoliť,“ dodal.
Ak sa robotaxíky stanú v nasledujúcich 15 rokoch široko dostupnými a budú cenovo prijateľné, podiel Američanov s vodičským preukazom by mohol podľa výskumu spoločnosti Bain&Company klesnúť približne o dva až tri percentuálne body na úroveň 85 %.
Naznačuje to budúcnosť, v ktorej budú automobilky tvrdo súťažiť o klesajúci počet zákazníkov, povedal Mark Gottfredson zo spoločnosti Bain&Company. Polovica 16-ročných Američanov v súčasnosti nemá vodičský preukaz, pričom v rokoch 1966 až 1984 ho malo takmer 70 % obyvateľov USA v tomto veku, povedal Gottfredson. Kým v prvom štvrťroku 2021 bol podiel Američanov vo veku 18 až 34 rokov na celkovej registrácii nových áut na úrovni 12 %, do polovice roku 2025 ich podiel klesol na necelých 10 %, konštatovala firma S&P Global Mobility.
Firma AutoForecast Solutions, ktorá sa zaoberá prognózami, očakáva, že predaj nových automobilov v USA zostane do roku 2033 relatívne stabilný na úrovni okolo 16 miliónov. „Mladší ľudia s väčšou pravdepodobnosťou využijú Uber alebo Lyft, keď niekam idú,“ konštatoval viceprezident firmy Sam Fiorani. „Stále vidíme skupiny mladých ľudí, ktorí radi šoférujú a chcú nové auto, ale menej z nich si ho môže dovoliť,“ dodal.
Ak sa robotaxíky stanú v nasledujúcich 15 rokoch široko dostupnými a budú cenovo prijateľné, podiel Američanov s vodičským preukazom by mohol podľa výskumu spoločnosti Bain&Company klesnúť približne o dva až tri percentuálne body na úroveň 85 %.