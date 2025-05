Ročný zisk Panasonicu klesol o pätinu, prepustí 10.000 zamestnancov

Tokio 11. mája (TASR) - Japonský výrobca elektroniky Panasonic oznámil, že s cieľom zvýšiť efektivitu zruší približne 10.000 pracovných miest. To predstavuje zhruba 4 % globálnej pracovnej sily firmy. Spoločnosť to oznámila po zverejnení výsledkov za minulý obchodný rok, pričom zisk klesol o takmer pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Z plánovaných 10.000 miest chce Panasonic 5000 pozícií zrušiť na domácom trhu a ďalších 5000 v zahraničí. Očakáva od toho zoštíhlenie a zvýšenie efektívnosti. Spoločnosť chce rušenie pracovných miest zrealizovať prostredníctvom skoršieho odchodu do dôchodku, ako aj prostredníctvom zatváraní a konsolidácie niektorých prevádzok.



Firma oznámila rušenie pracovných pozícií potom, ako zverejnila výsledky za minulý obchodný rok 2024/2025. Ten sa skončil 31. marca.



Panasonic uviedol, že za skončený obchodný rok zaznamenal zisk 366,21 miliardy jenov (2,24 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku 2023/2024 to predstavuje pokles o 17,5 %.



Klesli aj tržby, avšak iba mierne. Dosiahli 8,46 bilióna jenov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom predstavuje pokles o 0,5 %.



(1 EUR = 163,36 JPY)