Bratislava 28. januára (TASR) - Rodičia môžu poberať ošetrovné na dieťa z dôvodu uzavretia školy či triedy. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP) v súvislosti so stúpajúcim počtom ochorení na chrípku a respiračných ochorení. Nárok na ošetrovné na dieťa vzniká počas jedného uzatvorenia škôlky iba raz, a to jednému rodičovi najviac na 14 kalendárnych dní. TASR o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"V týchto prípadoch nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potvrdzuje uzavreté zariadenie a v prípade zamestnanca aj jeho zamestnávateľ," vysvetlil Kontúr.



Požiadať o ošetrovné na dieťa môžu rodičia cez tlačivo žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, ktoré má SP k dispozícii na svojej webovej stránke. Rodič musí v žiadosti uviesť, odkedy a dokedy si uplatňuje nárok na dávku a predložiť ju na potvrdenie predškolskému zariadeniu a následne aj zamestnávateľovi, ak ide o zamestnanca.



V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou nároku na ošetrovné podľa Kontúra aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného.



Hovorca dodal, že rodičia môžu využiť nárok na ošetrovné rovnako aj z dôvodu ochorenia dieťaťa. "V takom prípade tlačivo Žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a následne ho poistenec podpíše a potvrdí zamestnávateľ," poznamenal Kontúr s tým, že nárok na dávku je aj v tomto prípade možný najviac na obdobie 14 kalendárnych dní.



Kontúr špecifikoval, že SP vyplatila v mesiacoch január až november 2024 viac ako 194.000 dávok ošetrovné. Priemerne mesačne išlo o 17.500 dávok v priemernej výške 175,26 eura.