Rodičia nedostanú maximálne 450 eur na predprimárne vzdelávanie detí

Bratislava 27. februára (TASR) - Rodičia nedostanú príspevok na starostlivosť vo výške maximálne 450 eur, a to až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Využívať ho mali aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. Vyplývalo to z návrhu na vydanie zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa skupiny poslancov z Progresívneho Slovenska (PS), ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania.



Príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa kombinoval súčasný príspevok na starostlivosť o deti do troch rokov a podporu detí od troch rokov, ktoré už spravidla navštevujú materské školy, až do ukončenia ich predprimárneho vzdelávania. Predkladatelia chceli takisto zaviesť súbeh tohto príspevku s rodičovským príspevkom, ale len v prípade, ak by v rodine boli dve a viac detí.



"Vtedy bude mať nárok na príspevok na skôr narodené dieťa aj rodič, ktorý v tom čase poberá rodičovský príspevok na mladšie dieťa. Tento príspevok budú môcť využiť aj rodiny s deťmi, ktorým nevznikol nárok na tzv. predĺžený rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku účinného od 1. augusta 2023," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Išlo o rodičov s deťmi, ktorí nestihli riadny zápis do materskej školy v máji, a tak nemali nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku. Príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa mohli títo rodičia podľa návrhu poberať počas obdobia, kým by im nevznikol nárok na predĺžený rodičovský príspevok alebo kým by ich dieťa nenastúpilo na povinnú školskú dochádzku.



"Účelom predkladaného návrhu je zvýšenie efektivity čerpania príspevku na starostlivosť, ktorý sa v súčasnosti čerpá veľmi málo, takmer vôbec, a to najmä z dôvodu, že na Slovensku je zavedený aj rodičovský príspevok, na ktorý má nárok rodič každého dieťaťa do troch rokov veku (alebo do šiestich v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa), a takisto tzv. predĺžený rodičovský príspevok bez ohľadu na to, či rodič pracuje alebo nie," argumentovali predkladatelia.



Poslanci takisto uviedli, že systémová finančná podpora rodín s deťmi do troch rokov absentuje. Vtedy pritom deti nastupujú do materských škôl a rodičia ich musia umiestniť do súkromných škôlok, pretože v obecných ich žiadosti pre nedostatok kapacít zamietajú. Tento príspevok mali čerpať rodičia, ktorí by sa preukázali pracovným pomerom.