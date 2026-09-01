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Rodičia prvákov dostanú zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur
Zvýšený prídavok na prváka vyplácajú úrady práce automaticky na základe údajov z informačného systému ministerstva školstva.
Autor TASR
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Bratislava 1.septembra (TASR) - Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur, ktorý poslúži ako finančná pomoc pri štarte školského roka. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
„Na každého prváčika posielame jednorazovo 110 eur navyše k prídavku na dieťa. Spolu tak rodičia za september dostanú 170 eur, ktoré môžu použiť na to, čo školák potrebuje. A čo je dôležité, bez vybavovania a papierovačiek. Všetko sa udeje automaticky a peniaze prídu rodičom na účet v októbri spolu s prídavkom za september,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Suma 170 eur pozostáva zo 60 eur bežného prídavku na dieťa a jednorazového príspevku vo výške 110 eur. Zvýšený prídavok sa poskytuje iba jedenkrát a jeho vyplatenie je viazané na prvý nástup dieťaťa do základnej školy.
Zvýšený prídavok na prváka vyplácajú úrady práce automaticky na základe údajov z informačného systému ministerstva školstva.
Rodičia, ktorí poberajú prídavok v inom štáte EÚ, však nárok na automatické vyplatenie nemajú, o zvýšený prídavok musia úrad práce osobitne požiadať.
„Na každého prváčika posielame jednorazovo 110 eur navyše k prídavku na dieťa. Spolu tak rodičia za september dostanú 170 eur, ktoré môžu použiť na to, čo školák potrebuje. A čo je dôležité, bez vybavovania a papierovačiek. Všetko sa udeje automaticky a peniaze prídu rodičom na účet v októbri spolu s prídavkom za september,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Suma 170 eur pozostáva zo 60 eur bežného prídavku na dieťa a jednorazového príspevku vo výške 110 eur. Zvýšený prídavok sa poskytuje iba jedenkrát a jeho vyplatenie je viazané na prvý nástup dieťaťa do základnej školy.
Zvýšený prídavok na prváka vyplácajú úrady práce automaticky na základe údajov z informačného systému ministerstva školstva.
Rodičia, ktorí poberajú prídavok v inom štáte EÚ, však nárok na automatické vyplatenie nemajú, o zvýšený prídavok musia úrad práce osobitne požiadať.