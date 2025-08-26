< sekcia Ekonomika
Rodičia v náročnej situácii dostanú dotáciu na školské potreby
Dotácia na školské potreby pre zriaďovateľov škôl sa poskytuje na rozpočtový rok vo výške 33,20 eura na jedno dieťa, pričom je rozdelená do dvoch výplat, a to februárovej a septembrovej.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Úrady práce poskytnú rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii dotáciu na školské potreby, aby mohli lepšie zvládnuť začiatok školského roka. Dotáciu by mali dostať rodiny na základe žiadosti od zriaďovateľa materskej alebo základnej školy. Pri novom žiadateľovi je na začiatku kalendárneho roka potrebné podať žiadosť na príslušný úrad práce v termíne od 1. do 10. septembra 2025. V utorok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚSPVaR).
„Štát podporuje dotáciou na školské potreby rodiny, ktoré sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, ako aj rodiny s príjmom najviac vo výške životného minima. Cieľom je pomôcť týmto rodinám zabezpečiť prostredníctvom školy nevyhnutné školské potreby, najmä zošity, písacie potreby, učebnice a podobne. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môžu dotáciu poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo posledný ročník materskej školy, ak žije v domácnosti poberajúcej dávku v hmotnej núdzi, alebo v domácnosti s príjmom najviac vo výške životného minima,“ uviedlo ústredie.
Dotáciu je možné vyplatiť aj na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu či posledný ročník materskej školy, a to za podmienky ak je v škole alebo škôlke najmenej 50 % detí z domácností poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. Dotácia na školské potreby pre zriaďovateľov škôl sa poskytuje na rozpočtový rok vo výške 33,20 eura na jedno dieťa, pričom je rozdelená do dvoch výplat, a to februárovej a septembrovej.
„Tento rok vo februári vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 393.852 eur na podporu 23.726 detí. V septembri 2024 vyplatili 402.849 eur na podporu 24.268 detí,“ dodalo ÚSPVaR.
