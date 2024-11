Rodičovský dôchodok nahradí poukázanie dvoch percent z dane

Bratislava 12. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) prestane od budúceho roka vyplácať rodičovský dôchodok tým poberateľom, ktorým už bol priznaný. Nahradí ho asignácia podielu zaplatenej dane, ktorú SP prvýkrát vyplatí v roku 2026. Vyplýva to zo schváleného balíka konsolidačných opatrení. Informoval o tom v utorok hovorca SP Martin Kontúr.



"Kompenzáciou rodičovského dôchodku je asignácia podielu zaplatenej dane. Deti budú môcť každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, poukázať podiel zaplatenej dane vo výške dvoch percent na každého rodiča," uviedol Kontúr. SP bude poukazovať podiel zaplatenej dane poberateľom na základe oznámenia Finančného riaditeľstva SR. Podľa novej právnej úpravy SP v roku 2026 poukáže poberateľom dôchodku podiel zaplatenej dane za rok 2025.



Hovorca dodal, že SP nie je potrebné doručovať vyhlásenia na účely nároku na rodičovský dôchodok, ako napríklad nesúhlas s vyplatením rodičovského dôchodku rodičovi, teda jeho presmerovanie.



Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol do 31. decembra tohto roka, SP ho posúdi podľa zákona o sociálnom poistení. "To znamená, že ak SP prizná poistencovi relevantný dôchodok spätne, spolu s priznaním dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok," objasnil Kontúr s tým, že napríklad v roku 2025 SP prizná poistencovi starobný dôchodok od roku 2023. Spolu s priznaním starobného dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok aj za roky 2023 a 2024.