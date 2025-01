Rodičovský dôchodok nahradí poukázanie dvoch percent z dane

Bratislava 2. januára (TASR) - Rodičovský dôchodok sa bude od tohto roka počítať po novom, a to poukázaním dvoch percent dane z príjmu. Vyplýva to zo schváleného konsolidačného balíka. Sociálna poisťovňa (SP) tak od Nového roka nebude rozhodovať o rodičovskom dôchodku za rok 2025 ani ďalšie roky. Prvýkrát ho vyplatí až v roku 2026 na základe údajov z daňových priznaní za predchádzajúci rok.



"Kompenzáciou rodičovského dôchodku je asignácia podielu zaplatenej dane. Deti budú môcť každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % na každého rodiča," spresnila SP na svojej internetovej stránke.



Poisťovňa bude poukazovať podiel zaplatenej dane poberateľom dôchodku na základe oznámenia Finančného riaditeľstva SR. Podľa novej právnej úpravy nie je potrebné doručovať poisťovni vyhlásenia na účely nároku na rodičovský dôchodok, ako napríklad nesúhlas s vyplatením rodičovského dôchodku.



Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol do 31. decembra 2024, tak ho SP posúdi podľa zákona o sociálnom poistení. "To znamená, ak Sociálna poisťovňa prizná poistencovi relevantný dôchodok spätne, spolu s priznaním dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok. Napríklad v roku 2025 Sociálna poisťovňa prizná poistencovi starobný dôchodok od roku 2023. Spolu s priznaním starobného dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok aj za roky 2023 a 2024," ozrejmila poisťovňa.