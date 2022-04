Rodičovský dôchodok porušuje princíp solidarity, upozornil odborník

Bratislava 7. apríla (TASR) – Zavedenie rodičovského dôchodku, tak ako ho navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, je novinkou, ktorá v takom rozsahu nemá vo svete obdobu. Problémom je, že porušuje princíp solidarity voči ľuďom, ktorých deti pracujú v zahraničí, sú príslušníkmi armády alebo polície, prípadne ich deti už zomreli. Upozornil na to Maroš Ovčarik zo spoločnosti Partners Investments. Ďalšie zmeny, ktoré návrh prináša, naopak, privítal.



Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rodičovský bonus zavádza, v stredu (6. 4.) schválila vláda. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) neskôr spresnil, že k novele majú všetky koaličné strany pripomienky. Tie by sa mali vyriešiť v júni pred druhým čítaním zákona v Národnej rade SR.



Ovčarik skonštatoval, že existuje skupina ľudí, ktorá má vďaka zníženému príjmu počas materskej dovolenky nižší dôchodok. "Zavedením rodičovského dôchodku však dochádza len k čiastočnej kompenzácii týchto ľudí, pričom opatrenie zároveň porušuje princíp solidarity napríklad voči ľuďom, ktorých deti pracujú v zahraničí, prípadne pracujú ako vojaci a policajti, prípadne deti umreli alebo nie z vlastného rozhodnutia nemohli mať deti," uviedol. Jeden problém z minulosti sa podľa odborníka iba nahradí ďalším problémom.



Za kľúčové a dôležité opatrenie smerujúce k udržateľnosti nášho dôchodkového systému označil Ovčarik opätovné obnovenie spôsobu určovania dôchodkového veku v závislosti od rastu strednej dĺžky života. Horná hranica 64 rokov, ktorá aktuálne platí na Slovensku, je jedna z najnižších v EÚ a podľa Ovčarika ide o dôchodkový strop, ktorý si ekonomika nebude môcť v budúcnosti vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj dovoliť. Napríklad v Holandsku je horná hranica 68 rokov, v Dánsku 67 rokov, vo Švédsku v prípade mužov je to 66 rokov.



Novinkou, ktorá umožní skorší odchod do dôchodku, je predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov poistenia. Do tejto doby sa však podľa návrhu nemá zarátavať napríklad náhradná doba poistenia počas štúdia pred rokom 2004.



Jasný signál toho, že je súčasný systém dôchodkového poistenia neudržateľný, dáva podľa Ovčarika rezort práce navrhovanou korekciou aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Toto opatrenie bude mať za následok postupné spomaľovanie tempa nárastu dôchodku z prvého piliera, pretože nebude naviazané na koeficient nárastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale tento koeficient sa bude každý rok znižovať tak, že koeficient sa upraví a použije sa pri výpočte dôchodku len 95 % z tejto hodnoty.



"Inými slovami to znamená, že pre mladých ľudí, ktorí dnes skončili školu, bude ich budúci dôchodok vyplácaný z prvého piliera nižší oproti súčasne nastavenému systému približne o desať percent," priblížil Ovčarik. Miera náhrady mzdy, teda pomer priemerného dôchodku z prvého piliera k priemernej mzde na Slovensku, ktorá je aktuálne 50 %, sa bude postupne približovať k priemeru EÚ. Ten je v súčasnosti na úrovni 42 %.