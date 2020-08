Rodičovský príspevok si drží hodnotu vďaka mimoriadnym skokom

Bratislava 20. augusta (TASR) - Rodičovský príspevok je jeden z mála príspevkov sociálneho systému, ktorých relatívny význam časom neklesá. A to aj preto, že túto dávku s obľubou politici často zvyšujú. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na sociálnej sieti.



Aktuálna výška rodičovského príspevku je 370 eur, respektíve 270 eur v závislosti od toho, či jeho poberatelia predtým dostávali materskú. Rodičovský príspevok je naviazaný na životné minimum. "Rodičovskému príspevku sa darí držať krok s vývojom miezd. Je totiž často predmetom mimoriadnych zásahov, pretože túto dávku sociálneho systému politici s obľubou zvyšujú. Dôsledkom sú skokovité rasty rodičovského príspevku," konštatuje RRZ, ktorá sa postupne pozerá na vývoj viacerých sociálnych dávok na Slovensku.



Týmito zásahmi sa podľa RRZ darí dlhodobo udržiavať zhruba rovnakú úroveň rodičovského príspevku voči priemernej mzde, a to na úrovni 20 % až 30 % aktuálnej priemernej mzdy.