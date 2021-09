Rodina a Región – 2 R tvoria piliere pomoci Gebrüder Weiss

Bratislava 28. septembra (OTS) - Spisovateľ Alex Haley sa raz vyjadril, že rodina je spojením s minulosťou a mostom k budúcnosti. Tento citát presne vystihuje, aké je dôležité, aby tí, ktorých tradícia siaha do dávnej minulosti, nezabúdali na tých, ktorým môžu vylepšiť ich budúcnosť. Áno, hovoríme o logistickej a prepravnej spoločnosti Gebrüder Weiss, ktorá stavia svoje hodnoty práve v duchu rodiny a tradície, a ktorej príbeh sa píše už viac ako 500 rokov nielen v Európe, ale po celom svete. Na Slovensku spoločnosť pôsobí už takmer 30 rokov, pričom v roku 2010 sa usídlila neďaleko Senca na západnom Slovenku. Preto nielen rodina a jej hodnoty, ale aj región, v ktorom pôsobí, tvoria dôležité piliere jej spoločenskej zodpovednosti.Keďže mnohí jej zamestnanci sú aktívnymi športovcami, rozhodla sa pre dlhodobú podporu regionálnych športových podujatí. Medzi najznámejšie patria Beh Pezinkom a Majstrovstvá Slovenska v triatlone v Senci. Je dobrým zvykom, že na týchto eventoch sa stretnú nielen zamestnanci, obchodní partneri a zákazníci ale aj ich rodiny, ktoré ich prídu povzbudiť. Je to príležitosť, ako sa zo všetkých zúčastnených stane jedna veľká rodina, oblečená v charakteristickej oranžovej farbe. Za všetkých spomenieme športovcov tohto roka, napríklad Erika Pudelu, neúnavného obchodníka a športovca, ktorý dosiahol výborný čas v triatlone - v kategórii „Hobby“, a rovnako nezaháľal ani v behu Pezinkom.Zdroj foto: Gebrüder Weiss/Alebo Dušan Halaj, taktiež z obchodného oddelenia, ktorého od 3. miesta na MS v triatlone v kategórii M35 delilo iba 40 sekúnd...„R“ ako rodina tvorí druhý pilier zodpovednosti firmy Gebrüder Weiss, kde sa snaží pomáhať. Nie každý má to šťastie, že môže mať pri sebe svojich najbližších. Žiaľ, niekedy osud človeka prinesie do cesty aj také bolestivé chvíle, akými je nevyliečiteľne choré dieťatko, či strata niektorého člena rodiny. Ide o veľmi ťažké obdobie, počas ktorého je potrebné sa s týmito situáciami vyrovnať. Pre tých, ktorí prechádzajú týmito skúsenosťami, je tu nezisková organizácia Plamienok. Vo dne v noci pomáha rodinám s nevyliečiteľne chorými detičkami, aby mohli zostať v domácom prostredí a nemuseli ísť do nemocnice. Rovnako pomáhajú detičkám vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka, čo je vždy veľmi ťažké. Pre tieto deti Plamienok usporadúva každý rok špeciálny tábor, zameraný práve na vyrovnanie sa s takouto stratou. Gebrüder Weiss bol súčasťou tohto projektu už šiesty krát. Plamienku pomáha so všetkým, čo je spojené s prepravou.Zdroj foto: Gebrüder Weiss/Tento rok sa detičky pod záštitou Plamienka zišli v júli na chate Lubetha v Ľubietovej. Téma pre 44 dievčat a chlapcov vo veku od 7 do 18 rokov znela „V krajine zázrakov“. Okrem terapeutických workshopov bolo pre nich pripravených aj množstvo pohybových aktivít a dobrodružstiev. Je dôležité, aby tu každý našiel svoje bezpečné miesto. Často krát sa stane, že práve pobyt v prírode, či nové kamarátstvo otvoria srdce, a znova pomôžu dieťaťu sa usmievať. A v tomto tábore sa takéto zázraky dejú.Dve R – naša rodina a náš región. Pretože ľudia okolo nás a miesto, kde žijeme, sú tými najdôležitejšími. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.Vaše Gebrüder Weiss