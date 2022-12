Rodina Pelého poprela správy, že je v priamom ohrození života

Sao Paulo 5. decembra (TASR) - Legendárny brazílsky futbalista Pelé nie je v priamom ohrození života. Jeho rodinní príslušníci dementovali správy niektorých brazílskych médií, podľa ktorých mu už nezaberá chemoterapia na liečbu rakoviny hrubého čreva a nemocnica v Sao Paule mu poskytuje už len paliatívnu liečbu.



Osemdesiatdvaročný Pelé sa podľa rodiny nedávno nakazil koronavírusom a pre respiračné problémy ho museli hospitalizovať. "Je chorý a je starý. Akonáhle sa však bude cítiť lepšie, pôjde domov," uviedla v brazílskej TV Globo jeho dcéra Kely do Nascimentová. Zároveň vyvrátila správy, že jej otec bol koncom minulého týždňa na pokraji smrti. Ďalšia dcéra ikony svetového futbalu Flavia do Nascimentová dodala: "Je veľmi nefér, keď hovoria, že je na konci svojho života a v paliatívnej starostlivosti. Ľudia, nie je to pravda. Verte nám."



Pelého vnuk Arthur Arantes do Nascimento sa s trojnásobným majstrom sveta telefonicky rozprával o výkonoch brazílskej reprezentácie na MS v Katare. "Ešte uvidí, ako získa Brazília svoj šiesty titul. Povedal mi, že raz zomrie, ale nebude to teraz," vyhlásil jeho vnuk.



Pelé pomohol Brazílii vyhrať majstrovstvá sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970, pripomenula agentúra DPA.