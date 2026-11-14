< sekcia Ekonomika
Rodinné firmy môžu pri generačnej výmene naraziť na problém
Odovzdanie firmy ďalšej generácii je totiž oveľa viac než len formálny prevod vlastníctva.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Generačná výmena patrí k najnáročnejším momentom v živote rodinných firiem. Majitelia si pritom často ako prvú kladú otázku, komu prepísať obchodný podiel. V skutočnosti by však táto otázka mala prísť až ako posledná. Odovzdanie firmy ďalšej generácii je totiž oveľa viac než len formálny prevod vlastníctva. Uviedla to partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
„Firma môže navonok pôsobiť veľmi zdravo. Má zákazníkov, zamestnancov, majetok a dosahuje zisk. Pri detailnejšom pohľade sa však môžu objaviť staré nevymožiteľné pohľadávky, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, nevysporiadané pôžičky, majetok používaný rodinou, ktorý patrí spoločnosti alebo naopak firemný majetok vo vlastníctve spoločníka,“ priblížila Božeková.
Mnohé z týchto problémov sa podľa nej odhalia až pri podrobnej kontrole účtovníctva. Aj preto Božeková odporúča začať s prípravou na generačnú výmenu v dostatočnom predstihu. „Nie v momente, keď už majiteľ potrebuje firmu odovzdať, ale v čase, keď má ešte priestor problematické veci identifikovať a postupne vyriešiť,“ spresnila.
Generačná výmena pritom nie je na Slovensku okrajovou témou. Podľa údajov Združenia podnikateľov Slovenska tvoria rodinné podniky približne 65 až 80 % všetkých firiem a takmer polovicu pracovných miest.
Poznamenala, že jedným z prvých krokov pri príprave na generačnú výmenu by mala byť dôkladná analýza účtovnej závierky. Majiteľ firmy by si mal preveriť, či sú pohľadávky reálne vymožiteľné, či firma neeviduje staré nevysporiadané záväzky a či majetok zachytený v účtovníctve zodpovedá tomu, čo spoločnosť skutočne vlastní a používa. Dôležité je tiež preveriť, či má firma správne evidované zásoby a či sú správne zachytené vzťahy medzi prepojenými spoločnosťami.
Božeková upozornila, že v rodinných firmách sa hranica medzi majetkom rodiny a majetkom spoločnosti vytvára postupne. Po dvadsiatich alebo tridsiatich rokoch podnikania preto nemusí byť vždy taká jasná ako by mala byť.
Pred odovzdaním firmy je podľa Božekovej dôležité vykonať aspoň päť kontrol. Prvou je účtovná kontrola, ktorá preverí majetok, pohľadávky, záväzky, rezervy, zásoby a vlastné imanie. Nasleduje daňová kontrola zameraná na otvorené daňové riziká, staršie transakcie, DPH či vzťahy so závislými osobami. Treťou je majetková kontrola, ktorá pomôže jasne oddeliť majetok spoločnosti od majetku zakladateľa a ďalších členov rodiny. Dôležitá je tiež právna kontrola, ktorá zahŕňa preverenie spoločenskej zmluvy, kľúčových obchodných zmlúv, ručení, záložných práv, úverov či pravidiel prevodu a dedenia podielu. Piatou je hodnotová a manažérska kontrola. Jej cieľom je zistiť, akú hodnotu firma reálne má a či dokáže fungovať aj bez svojho zakladateľa.
„Generačná výmena má jeden zaujímavý vedľajší efekt. Keď majiteľ začne firmu pripravovať na odovzdanie, často prvýkrát po rokoch systematicky preverí, čo vlastní, komu dlhuje, kto dlhuje jemu, ktoré činnosti sú závislé od konkrétnych ľudí a kde sú skryté riziká. A to má hodnotu bez ohľadu na to, či firmu nakoniec odovzdá svojim deťom, predá investorovi alebo ju bude ďalších desať rokov riadiť sám,“ dodala Božeková.
„Firma môže navonok pôsobiť veľmi zdravo. Má zákazníkov, zamestnancov, majetok a dosahuje zisk. Pri detailnejšom pohľade sa však môžu objaviť staré nevymožiteľné pohľadávky, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, nevysporiadané pôžičky, majetok používaný rodinou, ktorý patrí spoločnosti alebo naopak firemný majetok vo vlastníctve spoločníka,“ priblížila Božeková.
Mnohé z týchto problémov sa podľa nej odhalia až pri podrobnej kontrole účtovníctva. Aj preto Božeková odporúča začať s prípravou na generačnú výmenu v dostatočnom predstihu. „Nie v momente, keď už majiteľ potrebuje firmu odovzdať, ale v čase, keď má ešte priestor problematické veci identifikovať a postupne vyriešiť,“ spresnila.
Generačná výmena pritom nie je na Slovensku okrajovou témou. Podľa údajov Združenia podnikateľov Slovenska tvoria rodinné podniky približne 65 až 80 % všetkých firiem a takmer polovicu pracovných miest.
Poznamenala, že jedným z prvých krokov pri príprave na generačnú výmenu by mala byť dôkladná analýza účtovnej závierky. Majiteľ firmy by si mal preveriť, či sú pohľadávky reálne vymožiteľné, či firma neeviduje staré nevysporiadané záväzky a či majetok zachytený v účtovníctve zodpovedá tomu, čo spoločnosť skutočne vlastní a používa. Dôležité je tiež preveriť, či má firma správne evidované zásoby a či sú správne zachytené vzťahy medzi prepojenými spoločnosťami.
Božeková upozornila, že v rodinných firmách sa hranica medzi majetkom rodiny a majetkom spoločnosti vytvára postupne. Po dvadsiatich alebo tridsiatich rokoch podnikania preto nemusí byť vždy taká jasná ako by mala byť.
Pred odovzdaním firmy je podľa Božekovej dôležité vykonať aspoň päť kontrol. Prvou je účtovná kontrola, ktorá preverí majetok, pohľadávky, záväzky, rezervy, zásoby a vlastné imanie. Nasleduje daňová kontrola zameraná na otvorené daňové riziká, staršie transakcie, DPH či vzťahy so závislými osobami. Treťou je majetková kontrola, ktorá pomôže jasne oddeliť majetok spoločnosti od majetku zakladateľa a ďalších členov rodiny. Dôležitá je tiež právna kontrola, ktorá zahŕňa preverenie spoločenskej zmluvy, kľúčových obchodných zmlúv, ručení, záložných práv, úverov či pravidiel prevodu a dedenia podielu. Piatou je hodnotová a manažérska kontrola. Jej cieľom je zistiť, akú hodnotu firma reálne má a či dokáže fungovať aj bez svojho zakladateľa.
„Generačná výmena má jeden zaujímavý vedľajší efekt. Keď majiteľ začne firmu pripravovať na odovzdanie, často prvýkrát po rokoch systematicky preverí, čo vlastní, komu dlhuje, kto dlhuje jemu, ktoré činnosti sú závislé od konkrétnych ľudí a kde sú skryté riziká. A to má hodnotu bez ohľadu na to, či firmu nakoniec odovzdá svojim deťom, predá investorovi alebo ju bude ďalších desať rokov riadiť sám,“ dodala Božeková.