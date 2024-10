Rodinné nástupníctvo, ktorému čelia firmy v SR, podnikatelia podceňujú

Bratislava 20. októbra (TASR) - V najbližších rokoch by malo výrazne pribudnúť firiem, v ktorých bude musieť dôjsť k zmene vlastníctva, keďže množstvo podnikateľov na Slovensku sa dostáva do dôchodkového veku. Proces rodinného nástupníctva môže pritom trvať niekoľko rokov a mnohí podnikatelia prípravy podceňujú a odkladajú. Dôvodom býva absencia vhodného nástupcu alebo nepripravenosť v majetkovej štruktúre, uviedla spoločnosť Wealth Effect Management.



"Stále sa stretávame s veľkým počtom klientov, ktorých prekvapí nečakaná rodinná udalosť a ich podnikateľská a majetková štruktúra na túto situáciu nie je pripravená. Z našej skúsenosti sú najčastejšie podnikatelia mylne presvedčení o tom, že samotný proces rodinného nástupníctva nemôže byť nič komplikované, a že keď dokázali zvládnuť iné míľniky v ich podnikateľskom živote, tak ani v tomto prípade by ich nemalo nič zaskočiť. Predpokladajú, že odovzdanie firmy je otázka len niekoľkých mesiacov, no tak krátky časový rámec je skôr výnimkou," priblížil CEO spoločnosti Peter Štadler.



Viac ako polovica podnikateľov, ktorí vedú rodinný obchod, nemá na základe skúseností firmy pripravený žiadny plán v súvislosti s nástupníctvom svojho podnikania pre ďalšiu generáciu.



Časový rámec potrebný na vykonanie nástupníckeho procesu závisí podľa Štadlera od konkrétnej firmy a situácie v podnikaní. Vo všeobecnosti by malo platiť, že otázkou odovzdania spoločnosti by sa mali podnikatelia začať zaoberať v horizonte niekoľkých rokov pred plánovanou zmenou vo vlastníctve.



"Podnikateľ a jeho rodina sa môžu ľahko dostať do časového tlaku. V rámci bežného riadenia firmy je v zásade možné opraviť väčšinu prípadných chýb a korigovať jej smerovanie a fungovanie. Dalo by sa povedať, že máte viac pokusov. V prípade odovzdania rodinnej firmy však máte spravidla pokus iba jeden. Ďalšie korekcie sú alebo nemožné, alebo aspoň veľmi náročné a komplikované," dodal CEO. Ak firmu nepreberie pripravený nástupca, zvyčajne neprežije druhú generačnú výmenu, upozornila spoločnosť.