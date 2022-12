Bratislava 2. decembra (TASR) - Takzvané rodinné podniky nadobudnú samostatný právny rámec. Počíta s tým novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v piatok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.



"Návrhom zákona sa dopĺňajú nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov v rámci samostatnej časti, čím rodinné podniky nadobúdajú samostatný právny rámec," priblížil rezort práce.



Zámerom návrhu zákona v kontexte rodinných podnikov je podľa MPSVR upraviť rodinný podnik zákonnou normou, a to predovšetkým s dôrazom na vymedzenie jeho určujúcich znakov, medzi ktorými je predovšetkým existencia rodinných väzieb. Tieto väzby sú pre rodinný podnik zásadné z pohľadu jeho vnútorného fungovania, ako aj z pohľadu ich možného vplyvu na samotné podnikanie.



"Hlavným cieľom rodinného podniku je nepochybne podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, avšak na rozdiel od bežných podnikov rodinné podniky môžu klásť dôraz aj na kultiváciu rodinných väzieb vo vnútornom prostredí podniku, posilňovanie rodinných hodnôt a kvality rodinného života, nevynímajúc rozvoj rodinnej hmotnej kultúry a tradície. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s cieľom tvorby zisku, ale môže mať aj vyšší zámer s cieľom kultivácie a rozvoja rodinného prostredia a tzv. spoločnej rodiny," spresnil rezort práce.



Rodinný podnik sa upraví spôsobom, keď sleduje vlastnú autonómnu líniu sprvu bez primárneho presahu do priestoru sociálnej ekonomiky a podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Rodinný podnik sa však môže stať aktérom sociálnej ekonomiky, subjektom sociálnej ekonomiky, podnikom v širšom priestore sociálnej ekonomiky či dokonca registrovaným sociálnym podnikom (ak sa tak rozhodne) bez toho, aby sa musel vzdať svojich základných charakteristických znakov.



Účinnosť ustanovení upravujúcich problematiku rodinných podnikov sa na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Evy Hudecovej (Sme rodina) posúva na 1. júla 2023. Návrh zákona totiž nanovo vytvára inštitucionálny rámec pre problematiku rodinných podnikov. Zároveň si to bude vyžadovať vytvorenie nového, respektíve úpravu existujúceho informačného systému.



Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) navrhoval z novely zákona vypustenie rodinných podnikov. Z vecného hľadiska podľa neho nie sú sociálnymi podnikmi. Tento návrh však plénum neschválilo. Parlament odmietol aj pozmeňujúci návrh poslanca Erika Tomáša (nezaradený), ktorý navrhoval vypustenie novelizačného bodu, ktorý mal znížiť finančnú podporu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhoval tiež úpravu výnimky z verejného obstarávania pre registrované sociálne podniky v prípade uskutočňovania stavebných prác.