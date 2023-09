Rodinné poradne od začiatku fungovania pomohli 1290 jednotlivcom

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ľudia s rôznymi vzťahovými, osobnými a výchovnými problémami sa už druhý rok môžu obrátiť na päť rodinných poradní. Od roku 2022 pomohli rodinné poradne 1290 jednotlivcom a poskytli viac ako 4740 osobných konzultácií. V stredu o tom po konferencii Inštitútu pre výskum práce a rodiny informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Rodinné poradne fungujú v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom. Cieľom rodinných poradní je podľa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej vytvorenie podmienok pre poskytovanie odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny.



"Spoločne sme vytvorili základ pre silnú a dôveryhodnú sieť, ktorá nám umožní realizovať systémové a adresné kroky na podporu rodín na Slovensku. Štát dnes v podobe rodinných poradní garantuje kvalitnú odbornú pomoc, ktorá je bezplatná, čím otvára dvere pre všetkých, ktorí by inak k týmto službám nemali prístup," uviedla Gaborčáková.



V rodinných poradniach sú okrem psychológov k dispozícii i sociálni pracovníci a ďalší odborníci z radov právnikov a pedagógov. Do rodinných poradní chodia klienti s rôznymi náročnými životnými situáciami. Sú to napríklad problémy v komunikácii či ťažkosti s rozhodovaním, čo ovplyvňuje ich život vo viacerých úrovniach, či už v správaní alebo vo vzťahoch.



"Napriek tomu, že rozvodovosť v posledných rokoch na Slovensku relatívne klesá, narastá problém skrytej chudoby viacdetných rodín, jednorodičov vrátane skupiny vdovcov a vdov. Rodinné poradne podávajú ruku všetkým rodinám nielen psychologickým, ale aj poradenstvom v rôznych právnych problémoch a sociálnym poradenstvom, ale aj preventívnymi programami, ktoré im pomôžu predísť psychosociálnym a ekonomickým krízam," povedal garant národného projektu a psychológ Michal Oláh.