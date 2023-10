Rodinným spoločnostiam, ktoré sa rozrastajú, môže pomôcť externý šéf

Bratislava 3. októbra (TASR) - Rodinné firmy niekedy rozmýšľajú nad tým, či do svojho vedenia zamestnajú človeka z externého prostredia. Zamestnanie externého generálneho riaditeľa je vhodné a môže pomôcť rodinným spoločnostiam, ktoré sa rozrastajú horizontálne alebo vertikálne. Upozornila na to spoločnosť Trumpeter.



Niekedy je dôvodom zmeny aj nutnosť generačnej výmeny vzhľadom na vek zakladateľov firmy alebo minimalizácia vplyvu súkromného diania v rodine. Môže sa tak zabezpečiť zdravé riadenie.



"Dôležitými krokmi, ktorými je nutné prejsť, je stanovenie cieľov, príprava na zmeny, harmonizácia vzťahov, prenos vedomostí, zarámcovanie aplikovania nových nápadov, ako aj udržanie lojality tímu a dôvery. To všetko je kľúčové pre trvalý rast firmy," uviedol Milan Černák z poradenskej spoločnosti RSM SK.



Proces výmeny nového šéfa má byť postupný. Potencionálneho nástupcu by mal vyškoliť niekto z rodiny a celú rodinu je potrebné pripraviť na prijatie externého generálneho riaditeľa. Externý šéf totiž môže priniesť nové stratégie, na čo by mala byť rodinná firma pripravená.



Proces prechodu by tak mal byť plánovaný so zameraním na otvorenú komunikáciu, spoluprácu a dlhodobý úspech firmy. Je vhodné, aby si rodina určila ciele a definovala, čo od externého šéfa očakáva. Čím budú ciele detailnejšie určené, tým ľahšie sa budú dosahovať. Na základe vytýčených cieľov by malo dôjsť aj k výberu konkrétneho človeka.



Externý generálny riaditeľ by mal dostatočne pochopiť a vstrebať existujúcu firemnú kultúru a hodnoty spoločnosti, aby s nimi bol v súlade. "Rodina a zamestnanci by mali byť otvorení novým myšlienkam a pripravení na zmeny. Zároveň však platí, že hoci je lojalita tímu dôležitá, nesmie sa zamieňať so slepou poslušnosťou. Generálny riaditeľ potrebuje podporu tímu, ale aj dôveru rodiny ako akcionárov," dodal Černák.