Rodiny by mohli mať zľavu 50 % z poplatkov za stavebné sporenie

Bratislava 23. mája (TASR) - Rodiny by mohli mať zľavu 50 % z výšky poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie stavebného sporenia počas 12 mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej prémie. Vyplýva to návrhu novely zákona o stavebnom sporení skupiny poslancov OĽANO, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.



Novelou sa má zároveň zaviesť definícia domácnosti. Tvorili by ju manžel, manželka a maloleté deti, uvedené skutočnosti by museli preukázať sobášnym listom a rodným listom dieťaťa. Na získanie štátnej prémie pre rodiny s deťmi by mohlo stačiť nasporiť 50 % sumy potrebnej na štandardnú štátnu prémiu. Štátna podpora zameraná na získanie vlastného bývania by sa tak podľa predkladateľov mala stať dostupná aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi.



"Minimálna suma sporenia je pri získavaní štátnej prémie rozhodujúca, obzvlášť pre rodiny s nižším a priemerným príjmom. V realite pozorujeme, že skoro žiadna domácnosť s nižším príjmom nemá možnosť ušetriť si 2800 eur ročne, aby dostala maximálnu 70-eurovú štátnu prémiu. Pre uplatnenie nároku na štátnu prémiu nesmie čistý príjem žiadateľa presiahnuť približne 1176 eur, pričom, na získanie úplnej štátnej prémie je potrebné nasporiť 233 eur mesačne - preto priemerná nasporená suma, a tým aj priemerná štátna prémia býva menej než polovičná," vysvetlili poslanci v dôvodovej správe.



Každý žiadateľ by sa tak mal rozhodnúť, či ako jednotlivec požiada o štátnu prémiu podľa nastavenia podmienok alebo si zvolí alternatívu posudzovania nároku na rodinnú štátnu prémiu. Kombinácia by nebola možná.



Účinnosť navrhujú poslanci od 1. januára 2024. Ustanovenia novely zákona by tak boli platné pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu.