Rodiny s deťmi môžu získať od štátu viac než stratia pre výpadok mzdy

Bratislava 5. februára (TASR) – Rodina s deťmi počas prvých piatich rokov ich výchovy môže získať na rôznych dávkach a úľavách od štátu viac, ako stratí vo forme čistého príjmu, ktorý jej vypadne počas starostlivosti o deti. Pri rodine s dvomi deťmi, v ktorej rodičia zarábajú priemernú mzdu, je tento "čistý zisk" vo výške 7256 eur, v prípade rodiny s minimálnou mzdou dokonca 16.224 eur. Štát táto rodinná politika stojí 2,34 miliardy eur ročne. Vypočítali to analytici z inštitútu INESS.



"Rodina, v ktorej rodičia poberajú priemernú mzdu, získa za prvých päť rokov 63.577 eur prostredníctvom rôznych dávok a plnení," zhrnuli analytici. Svoje výpočty rozpísali aj podrobnejšie. Takáto rodina s dvomi deťmi za prvých päť rokov dostane od štátu tehotenské (2917 eur), materské (25.551 eur), rodičovský príspevok (11.088 eur), daňový bonus na dieťa (4814 eur), prídavok na dieťa (2643 eur), príspevok pri narodení dieťaťa (1688 eur), príspevok na starostlivosť (3931 eur) a ďalších 388 eur na nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Za takúto rodinu tiež štát zaplatí 8531 eur na dôchodkovom poistení a 2026 eur na zdravotnom poistení. Tieto výdavky rodine za spomínaných päť rokov ubudnú.



"Rodina s minimálnou mzdou získa, pochopiteľne, nižšie dávky, keďže dávky zo Sociálnej poisťovne sú naviazané na výšku príjmu. Rodina tak získa 52.188 eur," porovnali analytici. Tehotenské, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť a pri narodení dieťaťa, ako aj prídavky na dieťa či daňový bonus sú v rovnakej výške ako v predošlom príklade. Takáto rodina dostáva menej na materskom (13.331 eur) a naopak, viac na nezdaniteľnej časti základu dane za manželku (1218 eur). Transfery na zdravotné a dôchodkové poistenie sú tiež rovnaké.



Ako vyčíslili analytici, štát stoja všetky tieto dávky dokopy 1,908 miliardy eur (pre rok 2022) plus 434 miliónov eur minie zaplatením zdravotného a sociálneho poistenia. Štát takto rodinám poskytne počas prvých piatich rokov výchovy dvoch detí viac, než stratia pre výpadok príjmov. Podľa analytikov INESS je preto otázne, či je ďalšie zvyšovanie príjmov rodín s deťmi ešte potrebné. Takisto spochybňujú, či sa politici takýmto spôsobom nesnažia len získať popularitu bez ohľadu na výsledky a náklady.



"Systém dávok rodinnej politiky je neadresný, transfery sú poskytované každej rodine bez ohľadu na jej príjmovú situáciu," upozotnili analytici. Slovenský systém dávok rodinnej politiky je podľa nich štedrejší ako v susednej Českej republike, kde rovnaký model rodiny získa o 17 % nižšie dávky. Systém ma tiež podľa analytikov vedľajší efekt aj v podobe nízkej zamestnanosti matiek vo veku do dvoch rokov dieťaťa, ktorá ja najnižšia v Európskej únii.



Sformulovali preto aj niekoľko odporúčaní. Dávka tehotenské plošne pre všetkých nemá podľa nich opodstatnenie. Navrhujú ju zrušiť, prípadne ponechať pre úzku skupinu žien, ktoré túto dávku potrebujú. Štát by tým mohol usporiť od 50 do 60 miliónov eur. Odporúčajú skrátiť poberanie dávky materské po pôrode z 28 týždňov na 18 týždňov, čo by usporilo 116 miliónov eur ročne.



Medzi návrhmi analytikov INESS sa nachádza aj skrátenie rodičovskej dovolenky namiesto do troch rokov dieťaťa na dva roky. S podobným odporúčaním pre Slovensko nedávno prišla aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podľa analytikov by tento krok mohla doplniť aj možnosť predĺženia rodičovskej dovolenky (avšak neplatenej) po dohode so zamestnávateľom o ďalší rok, čo by poskytlo priestor pre matky, ktoré považujú trojročnú intenzívnu východu za potrebnú. Tento krok by priniesol úsporu 200 miliónov eur ročne.



Navrhujú tiež zaviesť testovanie príjmov poberateľov prídavkov na deti tak, ako v susednom Česku. Prídavky by tak nemuseli byť vyplácané rodinám s najvyšším príjmom – znamenalo by to podľa ich výpočtov úsporu 118 miliónov eur ročne.



Celkovo usporená pol miliarda eur by podľa INESS mohla byť použitá na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pracujúcich, alebo na podporu rodín v zlej príjmovej situácii v období výchovy dieťaťa.