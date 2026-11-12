< sekcia Ekonomika
Rodríguezová: Venezuela má zvrchované právo rozvíjať ropný priemysel
Venezuela disponuje najväčšími overenými zásobami ropy na svete.
Autor TASR
Antalya 12. novembra (TASR) - Venezuela má zvrchované právo rozvíjať svoj ropný priemysel, vyhlásila vo štvrtok úradujúca prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová na klimatickom samite OSN v tureckom meste Antalya. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Opätovne potvrdzujeme naše suverénne právo posilňovať náš energetický a ropný priemysel ako hybnú silu nášho národného rozvoja,“ povedala Rodríguezová. „Je možné dosahovať rast a zároveň chrániť životné prostredie,“ dodala. Lesy vo Venezuele fungujú ako pľúca planéty a pohlcujú viac uhlíka, než krajina vypúšťa do ovzdušia, poznamenala Rodríguezová.
Úradujúca prezidentka v polovici októbra uviedla, že Venezuela očakáva v nasledujúcich piatich rokoch investície do svojho ropného sektora v celkovej výške takmer 76 miliárd USD (68,3 miliardy eur). Rodríguezová konkrétne odkázala na dvojstrannú dohodu s USA, ktorá sa týka 17 ropných ložísk.
Venezuela disponuje najväčšími overenými zásobami ropy na svete. Roky sankcií, nedostatočných investícií a zlého hospodárenia však kedysi prosperujúce odvetvie ochromili. Rodríguezová poskytla Washingtonu prístup k veľkej časti venezuelských zásob ropy po tom, ako špeciálne komando americkej armády v januári unieslo do USA prezidenta Nicolása Madura.
(1 EUR = 1,1127 USD)
„Opätovne potvrdzujeme naše suverénne právo posilňovať náš energetický a ropný priemysel ako hybnú silu nášho národného rozvoja,“ povedala Rodríguezová. „Je možné dosahovať rast a zároveň chrániť životné prostredie,“ dodala. Lesy vo Venezuele fungujú ako pľúca planéty a pohlcujú viac uhlíka, než krajina vypúšťa do ovzdušia, poznamenala Rodríguezová.
Úradujúca prezidentka v polovici októbra uviedla, že Venezuela očakáva v nasledujúcich piatich rokoch investície do svojho ropného sektora v celkovej výške takmer 76 miliárd USD (68,3 miliardy eur). Rodríguezová konkrétne odkázala na dvojstrannú dohodu s USA, ktorá sa týka 17 ropných ložísk.
Venezuela disponuje najväčšími overenými zásobami ropy na svete. Roky sankcií, nedostatočných investícií a zlého hospodárenia však kedysi prosperujúce odvetvie ochromili. Rodríguezová poskytla Washingtonu prístup k veľkej časti venezuelských zásob ropy po tom, ako špeciálne komando americkej armády v januári unieslo do USA prezidenta Nicolása Madura.
(1 EUR = 1,1127 USD)