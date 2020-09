Rok 2020 je pre slovenských vinohradníkov výnimočne náročný

Bratislava 27. septembra (TASR) - Rok 2020 je pre slovenských vinohradníkov a vinárov výnimočne náročný. Celú spoločnosť zasiahli obmedzenia týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19. Situácia ovplyvnila aj predaj vína, veľké zásoby nepredaného vína blokujú kapacity v pivniciach slovenských vinárstiev. Väčšina výrobcov tak má problémy so spracovaním suroviny nového ročníka. Uviedla to pre TASR Tatiana Szabová zo Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS).



"Zdravotný stav úrody ročníka 2020 hodnotíme ako nadpriemerne dobrý. Vinohradníci zaznamenali len väčší tlak múčnatky, ale inak, čo sa týka iných chorôb, nič, čo by skúsený vinohradník nezvládol. Predpokladáme zdravé, optimálne vyzreté hrozno. Aktuálna výmera slovenských vinohradov je 8500 hektárov (ha). Pri priemerných výnosoch v novovysadených vinohradoch 9 ton (t)/ha a na starších plochách 3,5 až 4,5 t/ha predpokladáme celkový objem produkcie vína ročníka 2020 na 31 milión litrov," zhodnotila.



Upozornila, že aktuálna situácia pre slovenských vinohradníkov a vinárov sa môže na prvý pohľad javiť ako priaznivá, v skutočnosti je viac než kritická. Na rozdiel od iných tradičných vínorodých krajín sú slovenskí vinohradníci a vinári denne vystavovaní problémom, ktoré ich zaťažujú viac, než je únosné. Napriek tomu, že zamestnávajú významnú časť obyvateľstva s nižším vzdelaním, sú v nezávideniahodnej a nesmierne neistej situácií.



Novému programovému obdobiu podľa ZVVS chýba jasná koncepcia, nie je jasné, čoho sa budú týkať pripravované podpory. Absencia jasnej vízie stavia slovenských vinohradníkov pred rozhodnutie, či budú v ďalšom roku vinič strihať alebo klčovať.



"Nezostáva nám nič iné, ako apelovať na kompetentných na rázne, pružné a cielené riešenie problémov našich vinohradníkov a vinárov. Tak, ako v iných krajinách, aj na Slovensku je kľúčovým faktorom slovenský spotrebiteľ, ktorý preferenciou slovenských vín môže byť taktiež nápomocný," dodala.