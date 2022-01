Rok 2021 bol druhým najnákladnejším v histórii svetových poisťovní

Frankfurt nad Mohanom 10. januára (TASR) - Rok 2021 bol druhým najnákladnejším rokom v histórii svetových poisťovní. Prispeli k tomu ničivé hurikány aj vlny mrazivého počasia v Spojených štátoch. Uviedla to v pondelok zaisťovňa Munich Re. Upozornila tiež, že extrémne výkyvy počasia sú v dôsledku zmeny klímy čoraz pravdepodobnejšie.



Poistené straty Munich Re spôsobené prírodnými katastrofami dosiahli v minulom roku zhruba 120 miliárd USD (106,21 miliardy eur). To je druhá najvyššia hodnota po škodách vo výške 146 miliárd USD v súvislosti s hurikánmi v roku 2017.



Ročná bilancia Munich Re, najväčšej svetovej zaisťovne, je vyššia ako odhad 105 miliárd USD, ktorý minulý mesiac zverejnil jej konkurent Swiss Re.



Spojené štáty pustošili v decembri desiatky tornád. A začiatkom roka hurikán Ida a mrazy v Texase prispeli nezvyčajne veľkou mierou k výške strát, uviedla Munich Re.



"Obrazy prírodných katastrof v roku 2021 sú znepokojujúce. Klimatické výskumy čoraz častejšie potvrdzujú, že extrémne počasie sa stalo oveľa pravdepodobnejšie," povedal Torsten Jeworrek, člen predstavenstva Munich Re.



Takmer 10.000 ľudí zomrelo vlani v dôsledku prírodných katastrof, čo sa veľmi nelíši od predchádzajúcich rokov. Celkové straty vrátane tých, ktoré nie sú kryté poistením, dosiahli 280 miliárd USD a boli štvrté najvyššie v histórii.



Hurikán Ida, ktorý spôsobil škody na rozsiahlom území, od New Orleansu po New York, viedol k poistným stratám vo výške 36 miliárd USD. Zimná búrka, ktorá zasiahla predovšetkým Texas, mala za následok straty približne 15 miliárd USD. Aj záplavy v Nemecku stoja miliardy eur.



„Štatistiky katastrof za rok 2021 sú pozoruhodné, pretože niektoré extrémne poveternostné javy boli takého druhu, že je pravdepodobné, že sa budú vyskytovať častejšie alebo budú závažnejšie v dôsledku klimatickej zmeny,“ povedal Ernst Rauch, hlavný odborník na klímu a geografiu z Munich Re.



Mnohí vedci sa zhodli, že vlaňajšie katastrofy sú dôsledkami zmeny klímy. A bude ešte horšie, keďže sa zemská atmosféra bude v nasledujúcom desaťročí aj po ňom ďalej otepľovať.



Najnákladnejším rokom v histórii poisťovní bol rok 2017 s hurikánmi Harvey, Irma a Maria. Ďalšími ťažkými rokmi boli rok 2011, keď veľké zemetrasenia zasiahli Japonsko a Nový Zéland, a rok 2005, keď hurikán Katrina spustošil New Orleans.



Poisťovne v niektorých prípadoch zvýšili sadzby, ktoré účtujú v dôsledku zvyšujúcej sa pravdepodobnosti katastrof, a na niektorých miestach prestali poskytovať poistné krytie.



Keďže poisťovne upozorňujú na klimatickú zmenu a náklady s ňou spojené, samy sú pod tlakom aktivistov, aby prestali poisťovať tzv. špinavé odvetvia.



(1 EUR = 1,1298 USD)