Rok 2023 bol pre letecké spoločnosti najbezpečnejší v histórii

Paríž 28. februára (TASR) - Vlaňajšok bol pre komerčnú leteckú prepravu doteraz najbezpečnejším rokom aj napriek masívnemu oživeniu záujmu cestujúcich o lietanie. V stredu to oznámilo Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) so sídlom v Montreale. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Jedinou smrteľnou nehodou civilného lietadla bola havária turbovrtuľového lietadla ATR 72 aerolínii Yeti Airlines v Nepále, pri ktorej v januári 2023 zahynulo všetkých 72 ľudí na palube vrátane štyroch členov posádky.



IATA v roku 2023 zaregistrovala ďalších 29 nehôd, pri ktorých však nedošlo k usmrteniu osôb alebo strate lietadla. V roku 2022 sa stalo celkovo 42 nehôd, z ktorých päť bolo smrteľných a vyžiadali si celkovo 158 obetí.



IATA považuje za nehodu bez smrteľných následkov udalosť so škodou najmenej jeden milión dolárov alebo desať percent hodnoty lietadla. Štatistiky IATA nezahŕňajú obchodné, vojenské, súkromné, údržbové alebo výcvikové lety.



"V roku 2023 bolo zaznamenané najnižšie riziko úmrtia a najnižšia miera všetkých nehôd v histórii. V priemere by človek musel cestovať lietadlom každý deň 103.239 rokov, aby sa mu stala smrteľná nehoda," uvádza IATA. Počet letov pritom v minulom roku vzrástol o 17 percent na 37,7 milióna. IATA združuje približne 320 leteckých spoločností, ktoré zabezpečujú 83 percent svetovej leteckej dopravy.



"Aj keď lietanie patrí k najbezpečnejším činnostiam, aké môže človek robiť, vždy je čo zlepšovať," uviedol generálny riaditeľ IATA Willie Walsh s odkazom na dve vážne nehody v januári tohto roka.



Airbus A350 spoločnosti Japan Airlines 3. januára na tokijskom letisku narazil do lietadla pobrežnej stráže, v ktorom zomreli piati ľudia. Airbus začal horieť, posádka a cestujúci však boli bezpečne evakuovaní. V USA sa 5. januára na Boeingu 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines odtrhol bočný panel z trupu lietadla, stroj však dokázal bez vážnejších zranení cestujúcich pristáť.