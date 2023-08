Poisťovňa: Rok 2023 je historicky škodovejší s poistnými udalosťami

Bratislava 17. augusta (TASR) - Rok 2023 sa z hľadiska počtu škôd už teraz radí medzi historicky škodovejšie. Živelné udalosti ako víchrice, búrky či prívalové dažde zasiahli rôzne časti Slovenska. Od začiatku roka nahlásili klienti následkom živlov z poistenia majetku viac ako 1500 poistných udalostí v celkovej hodnote 4,2 milióna eur. Upozornila na to poisťovňa Generali.



"Už v polovici tohto roka sme tak dosiahli taký počet poistných udalostí, aký nám klienti nahlásili za celý minulý rok. Z hľadiska rozsahu škôd sme aktuálne na 76 % škodovosti minulého roka a to je ešte len august," uviedol manažér likvidácie poistenia majetku poisťovne Generali Matúš Masaryk.



Najčastejšou príčinou poistnej udalosti na majetku boli tento rok zatiaľ atmosférické zrážky, ktoré zapríčinili každú štvrtú nahlásenú škodu. Druhou najčastejšou príčinou bola víchrica, a to v 23 % prípadoch a nasledovali povodne a záplavy (19 %).



Z pohľadu rozsahu škôd na majetku následkom živlov bol za posledných päť rokov najškodovejším minulý rok, na druhom mieste je už po prvom polroku rok 2023 a tretím najškodlivejším bol rok 2018.



"Najviac škôd za posledných päť rokov nám bolo následkom živelných rizík nahlásených z poistenia majetku v októbri 2020, no mesiac, ktorý vystavil našej poisťovni najvyšší účet, bol jún 2018, kedy nám klienti nahlásili škody na ich majetku v hodnote až 1,8 milióna eur," priblížil Masaryk.



Náhradu škôd na majetku, ktoré spôsobili živly, vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Škody na budovách a pevných súčastiach stavby sú kryté z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak došlo k škode na majetku, je dobré ju nahlásiť čím skôr poisťovni. Vzniknuté škody sa odporúča aj odfotiť, najmä ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd.