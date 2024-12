Rok 2024 bol pre ekonomiku rokom nevyužitých príležitostí

Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenskí podnikatelia hodnotia rok 2024 ako rok nevyužitých príležitostí. Slovensko neprijalo potrebné a zásadné opatrenia, ktoré by našu krajinu nasmerovali na cestu ekonomického rastu, inovatívneho rozvoja a zabezpečili by posilnenie konkurencieschopnosti. Takto zhodnotil stav domáceho hospodárstva v danom roku Klub 500.



Slovensko podľa jeho predstaviteľov stagnuje vo sfére podpory výskumu a vývoja, digitalizácie a taktiež efektívneho využívania zdrojov z Európskej únie. "Štát má k dispozícii 13 miliárd eur v Programe Slovensko, šesť miliárd eur v Pláne obnovy, okrem toho do päť miliárd eur v Modernizačnom fonde a jeden a pol miliardy eur v Envirofonde. Ide o obrovské finančné zdroje, ktoré by pri efektívnom využití mohli byť významným impulzom pre naštartovanie ekonomiky," uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor s tým, že SR ani v tomto roku nepripravila ucelený plán pre ich efektívne čerpanie.



Konsolidačný balík prijatý vládou hodnotí združenie vysoko negatívne a konštatuje, že celé bremeno konsolidácie sa presunulo na zamestnávateľov a zamestnancov. Štát sa pri konsolidácii nepozrel na vlastnú prevádzku a nezameral sa na optimalizáciu vlastných výdavkov, ktoré by z pohľadu klubu mali tvoriť základ akejkoľvek konsolidácie. Cesta zvyšovania daňového a odvodového zaťaženia výrazne ohrozuje budúce investície a udržateľnosť pracovných miest, a to najmä v čase celoeurópskeho poklesu objednávok v priemysle, doplnili predstavitelia združenia.



Na druhej strane pozitívne hodnotia prijatie niektorých legislatívnych zmien, ako napríklad zákon zjednodušujúci procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten klub vníma ako krok správnym smerom, ktorý uľahčí realizáciu investícií a kľúčových projektov a urýchli rozvoj nevyhnutnej infraštruktúry na Slovensku. Rovnako pozitívne vnímajú predstavitelia združenia vyčlenenie 58 miliónov eur z Environmentálneho fondu na kompenzácie pre priemysel za nepriame náklady uhlíka či prijatú novelu stavebného zákona, ktorá odstránila riziko kolapsu stavebných povoľovacích konaní.



Klub 500 vyzval vládu SR, aby sa v nasledujúcom roku zamerala na strategické reformy podporujúce rast ekonomiky, inovácie, výskum a vzdelávanie. "Základom je zabezpečiť efektívne využívanie verejných zdrojov aj eurofondov pre podporu ekonomického rastu, vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie a podporiť sektory, ktoré napĺňajú štátny rozpočet. Len týmto spôsobom môžeme využiť potenciál našej krajiny a zaistiť jej udržateľnú prosperitu. Poučenie z roka 2024 nám ukazuje, že ak si vytýčime správne priority a zvolíme vhodné nástroje na ich realizáciu, môžeme rok 2025 premeniť na rok pozitívnych zmien a úspechov," uzavreli predstavitelia združenia.



Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov.