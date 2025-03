Rok 2024 bol pre reťazce združené v SAMO mimoriadne náročný

Bratislava 7. marca (TASR) - Rok 2024 bol pre reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) mimoriadne náročný. Po počiatočnom krehkom oživení zákazníckeho dopytu nasledoval psychologický dosah oznámenia konsolidačného balíčka, ktorý spôsobil okamžite zhoršenie spotrebiteľského sentimentu a viedol k zvýšenej opatrnosti pri nákupoch. Informoval o tom v piatok na tlačovej besede predseda SAMO Martin Krajčovič. Tržby v maloobchode s potravinami a drogériou dosiahli vlani u členov SAMO podľa jeho slov priemerný rast 4,51 %.



"Hlavným dôvodom bol pretrvávajúci stagnujúci dopyt, keď sa zákazníci takmer počas celého roka zameriavali prevažne na nákup základných potravín a drogistických tovarov," upozornil Krajčovič. Tržby v špecializovanom predaji drogérie boli podľa Krajčoviča o niečo priaznivejšie ako tržby z predaja potravín. V tomto segmente bolo badať oživenie spotreby, avšak aj tu sa spotrebitelia v dôsledku konsolidácie rodinných rozpočtov orientovali na cenovo dostupnejšie privátne značky. K rastu tržieb prispel aj dynamický nárast online predaja.



Upozornil, že v segmente lekárenstva rástli najmä tržby v kamenných lekárňach, pričom za týmto nárastom stál najmä faktor ich zvyšujúceho sa počtu, ako aj inflácia.



Okrem stagnujúceho dopytu ovplyvnili vlaňajšie hospodárenie reťazcov SAMO aj rastúce náklady. Tie u maloobchodných predajcov potravín a drogérie vzrástli v priemere o 6,45 %. Tento rast bol spôsobený najmä vyššími odbytovými cenami dodávateľov, nákladmi na energie, distribúciu, spotrebné materiály a rastom miezd zamestnancov. Mzdy u členov SAMO vzrástli v priemere o 9,7 %, čo bolo v súlade s trendom v maloobchode, kde mzdy rástli najvýraznejšie, ako potvrdzujú aj dáta Štatistického úradu SR.



Významnú časť nákladov predstavovali aj výdavky spojené so zmenami legislatívy a novými vládnymi opatreniami. Zaviedla sa daň na sladené nápoje a zmeny prišli aj v sadzbách DPH. Tieto faktory sa prejavili napríklad v postupnom znižovaní predajných cien už v decembri, keď sa predajcovia snažili udržať pôvodné ceny aj pri výrobkoch so zvýšenou DPH.



Investičné náklady tvorili ďalšiu významnú položku. Celkové investície členov SAMO za rok 2024 dosiahli 286 miliónov eur. Financie smerovali do rozširovania obchodných sietí, modernizácie informačných technológií, budovania a rozširovania centrálnych skladov a rozvoja donáškových služieb. Významná časť investícií bola venovaná inováciám, pričom jedným z trendov bol rastúci dôraz na robotické technológie, ktoré si postupne nachádzajú uplatnenie už aj v sektore obchodu.



V roku 2025 SAMO očakáva stagnáciu predaja alebo len minimálny rast trhu, a to najmä v dôsledku pretrvávajúcej nízkej kúpyschopnosti domácností. Tento trend pravdepodobne povedie k pokračujúcemu zameraniu zákazníkov na cenovo dostupné produkty, akciové ponuky a privátne značky - nielen v segmente potravín, ale aj v drogérii a lekárnictve.



Zavedenie dane z cukru pravdepodobne spôsobí pokles predaja sladených nápojov a presun dopytu k nesladeným alternatívam alebo nápojom s nižším obsahom cukru. Zároveň však očakávame rast predaja prémiových produktov, ktoré vyhľadávajú bonitní zákazníci uprednostňujúci kvalitu pred cenou.



SAMO združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30.000 zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jej zakladajúcimi členmi, a dnes je jej platným členom aj dm drogerie markt, TERNO real estate a Dr. Max.