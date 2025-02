Rok 2024 bol pre Wiener Städtische rekordný v prírodných katastrofách

Viedeň 1. februára (TASR) - Rakúska poisťovňa Wiener Städtische vyplatila v minulom roku na poistných plneniach z prírodných katastrof 227 miliónov eur, čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Hlavným dôvodom boli silné búrky v septembri, ktoré spôsobili viac ako polovicu vlaňajších škôd, oznámil v piatok (30. 1.) generálny riaditeľ skupiny Ralph Müller. V predchádzajúcom roku sa výrazne zvýšila nielen výška škôd, ale aj počet poistných udalostí. Predchádzajúci rekord v oblasti škôd spôsobených prírodnými katastrofami spoločnosť evidovala v roku 2021.



V roku 2024 poisťovňa zaznamenala 71.000 prípadov v porovnaní so 48.000 v predchádzajúcom roku. To podľa poisťovne ukazuje, že nárast poistných plnení nie je spôsobený len infláciou, ale že búrky sú v skutočnosti čoraz častejšie a spôsobujú čoraz intenzívnejšie škody, aj napriek masívnym investíciám do protipovodňovej ochrany.



Tento trend ilustruje aj dlhodobý vývoj škôd. Od roku 2010 zaznamenala Wiener Städtische celkové straty z prírodných katastrof vo výške 1,5 miliardy eur, z čoho približne 770 miliónov eur, teda polovica, jej vznikla od roku 2020. V rokoch 2020 až 2024 predstavovali straty v priemere približne 155 miliónov eur ročne. V predchádzajúcom desaťročí, teda v rokoch 2010 až 2019, ročné straty podľa výpočtov poisťovne dosahovali priemere len 69,5 milióna eur. Zvyčajne je však poistená len malá časť škôd, najmä v prípade veľkých udalostí, ako bola napríklad septembrová búrka Anett, upozornila poisťovňa.