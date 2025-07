Rok 2024 v znamení rekordných tržieb a rastu klientely

Bratislava 3. júla (OTS) - Skupina DER Touristik SK potvrdila v roku 2024 svoju dominantnú pozíciu na slovenskom trhu cestovných kancelárií. S medziročným nárastom tržieb o 49 % a viac ako 176-tisíc obslúženými klientmi zaznamenala najúspešnejšiu sezónu vo svojej histórii. Zároveň disponuje aj najvyšším poistným krytím na trhu, a to vo výške 40 miliónov eur, čím posilňuje svoju úlohu najbezpečnejšej a najspoľahlivejšej cestovnej kancelárie na Slovensku.



Tržby skupiny vzrástli zo 106,4 milióna eur v roku 2023 na 159,3 milióna eur v roku 2024. Počet klientov sa medziročne zvýšil o 39 %, zo 126 153 na 176 271 osôb. DER Touristik SK tak naďalej potvrdzuje stabilný rast a dôveru slovenských cestujúcich.



„Za týmito číslami nestojí len zvýšený dopyt po zahraničnom cestovaní, ale aj dôraz na kvalitu služieb, dostupnosť širokej ponuky destinácií a silné značky, ktoré máme pod jednou strechou. Optimisticky sa pozeráme aj na rok 2025 – neočakávame síce taký silný rast ako v predchádzajúcich rokoch, keďže sme rýchlo vyrástli, ale chceme si túto pozíciu udržať, a to sa nám darí,“ hovorí Marcel Siekel, výkonný riaditeľ DER Touristik SK.



Do skupiny DER Touristik SK patria značky FISCHER a KARTAGO TOURS. Spoločne pokrývajú široké spektrum dovoleniek – od rodinných pobytov v letných stredomorských destináciách až po exotiku s priamymi letmi z Bratislavy.



Hoci hospodársky výsledok v roku 2024 mierne poklesol na 6,07 milióna eur (v porovnaní so 7,26 milióna eur v roku 2023), skupina investovala do rozvoja produktov, digitalizácie a posilnenia zákazníckeho servisu.



Silný štart do letnej sezóny 2025



Prvé mesiace tohtoročnej sezóny naznačujú, že aj rok 2025 môže byť pre DER Touristik SK mimoriadne úspešný. Záujem o cestovanie zostáva vysoký, klienti častejšie volia dlhšie pobyty a kvalitnejšie ubytovanie. Obľúbené destinácie ako Grécko, Turecko, Španielsko a Egypt hlásia vysokú obsadenosť.



„Na nadchádzajúce mesiace sa pozeráme s optimizmom. Kapacity v mnohých termínoch sa rýchlo plnia, a preto odporúčame klientom nenechávať rezerváciu na poslednú chvíľu – najmä pre rodiny s deťmi môže byť last minute veľmi výhodný,“ dodáva Marcel Siekel.



DER Touristik SK plánuje aj naďalej rozširovať ponuku a pružne reagovať na dopyt slovenských cestujúcich.