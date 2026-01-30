< sekcia Ekonomika
Rok 2025 priniesol pre malé aj veľké e-shopy v SR zásadné výzvy
Transakčná daň podľa obchodníkov je len ďalšia záťaž, v nákladoch aj administratíve.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Rok 2025 priniesol pre malé aj veľké e-shopy na Slovensku zásadné výzvy. Od apríla totiž väčšina z nich musí platiť transakčnú daň vo výške 0,4 % zo všetkých odchádzajúcich platieb, teda najmä úhrad dodávateľom tovaru, ale aj miezd zamestnancov, energií a prenájmov techniky či skladových priestorov. Veľkou výzvou bol tiež príchod konkurencie v podobe čínskych marketplaceov ako je Temu či Shein, ktoré sociálne siete a zákazníkov zaplavili reklamou na extrémne lacný tovar. Informoval o tom Michal Král, zakladateľ a predseda asociácie E-commerce Slovakia združujúcej najväčšie slovenské e-shopy.
Aj vďaka tomu sa podľa neho vlani na jar do problémov dostalo niekoľko známych domácich značiek ako Andrea Shop, Okay či FactCool. Iné e-shopy, napríklad košický GymBeam, však pokračovali v úspešnej expanzii do zahraničia. Príležitosť na ďalší rast vidí aj množstvo menších a menej známych slovenských obchodníkov.
„E-shopy, ktoré sa do problémov dostali v úvode minulého roka, negatívne zasiahla skôr prirodzená korekcia, ktorá nasledovala po pandemickom boome online nakupovania. Nie je náhodou, že išlo najmä o značky, ktoré okrem online obchodu prevádzkovali aj kamenné predajne. Tie tvoria obrovské fixné náklady, ktoré nedokážete rýchlo skresať v prípade, že príde k náhlemu poklesu tržieb,” vysvetlil Král.
„Naopak, ak predávate čisto online, dokážete reagovať oveľa flexibilnejšie, najmä v prípade, že neprevádzkujete vlastný sklad. Predaje týchto e-shopov však dnes úzko súvisia s tým, ako dokážu získavať zákazníkov napríklad zo sociálnych sietí vďaka reklame,“ doplnil.
Transakčná daň podľa obchodníkov je len ďalšia záťaž, v nákladoch aj administratíve. „Tak ako je transakčná daň nastavená dnes, nedáva zmysel. V princípe totiž zdaňuje obrat, nie zisk, čo je v prípade firiem podnikajúcich v oblasti nákupu a predaja tovaru veľký rozdiel,“ hodnotí Ondrej Proksa zo spoločnosti Muziker.
Domáce e-shopy ohrozuje podľa Krála aj príchod čínskej konkurencie. Tá prináša nekvalitné produkty a deformuje ceny za reklamu. Zákazník od čínskych platforiem nedostáva poradenstvo ani servis na úrovni, na ktorú je zvyknutý od domácich e-shopov. Problémom môže byť najmä vybavovanie reklamácií, pri ktorých platformy prenášajú zodpovednosť za ich riešenie na často neznámych individuálnych predajcov tovaru.
