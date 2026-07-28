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Rok 2026 je pre slovenské e-shopy pozitívny, obraty výrazne rastú
Celkový obrat e-shopov na Shoptete za 1. polrok narástol o 20 %, a to z 271 miliónov eur v roku 2025 na 325 miliónov eur v roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Prvý polrok 2026 dopadol pre slovenské e-shopy veľmi priaznivo. Celkový obrat e-shopov na Shoptete za 1. polrok narástol o 20 %, a to z 271 miliónov eur v roku 2025 na 325 miliónov eur v roku 2026. Uviedla to Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských e-shopov. Od začiatku januára do konca júna vybavili tieto obchody takmer 3,5 milióna objednávok, pričom najsilnejším mesiacom bol jún. Pozitívny vývoj podľa Auxtovej podporili nové e-shopy, väčší počet objednávok aj ich vyššia priemerná hodnota.
Priblížila, že počas prvého polroka 2026 neklesol obrat medziročne ani v jednom mesiaci. „Najsilnejším mesiacom bol jún s celkovými tržbami 59 miliónov eur. Naopak, najnižší celkový obrat sme zaznamenali aj vzhľadom na nižší počet dní tradične vo februári,“ spresnila.
Najväčší medziročný nárast, až o 25 %, sa podľa Auxtovej zaznamenal v marci, a to na 58,4 milióna eur. Úlohu mohol zohrávať aj dátum veľkonočných sviatkov, ktoré sa na rozdiel od roku 2025 začínali hneď v úvode apríla. Sviatočné nákupy sa teda zrejme vo väčšej miere sústredili na marec.
Podčiarkla, že e-shopy na Shoptete zaznamenali za prvý polrok rekordné množstvo objednávok. Medziročný rozdiel predstavoval 16 %. „Od začiatku januára do konca júna vybavili tieto online obchody takmer 3,5 milióna objednávok. Zvýšila sa aj priemerná hodnota jednej objednávky. Kým v prvom polroku 2025 predstavovala 90,7 eura, v rovnakom období tohto roka dosiahla 93,5 eura,“ zdôraznila.
Čo sa týka segmentov, prvé miesto si podľa nej udržal tovar pre domácnosť a záhradu, ktorému v prvom polroku tradične pomáha nástup jarnej a záhradnej sezóny. „Výrazne stúpol aj obrat z predaja elektroniky, ktorá sa posunula na druhú priečku. Elektronika pritom patrí dlhodobo medzi najsilnejšie online kategórie aj na celom slovenskom trhu, keďže zákazníci pri nej využívajú jednoduché porovnávanie cien, parametrov a recenzií,“ doplnila Auxtová.
Percentuálne najvyšší nárast obratu zaznamenal podľa nej predaj auto-moto tovaru, až o 32 %. „Porovnateľne, o 31 %, stúpol aj obrat predanej kozmetiky a parfumov či potrieb na šport a turistiku,“ informovala Auxtová. Výhodou v oboch oblastiach môže byť podľa nej pri online nakupovaní nielen neraz o niečo nižšia cena ako v kamenných predajniach, ale aj širší sortiment.
Dodala, že celkový obrat e-shopov na Shoptete sa medziročne zvýšil o 20 %, približne 8 percentuálnych bodov z 20 % celkového rastu priniesli nové e-shopy. Už existujúce e-shopy na platforme rástli asi o 12 %. Dvojciferný rast už existujúcich e-shopov ukazuje, že ľudia v nich nakupovali viac než pred rokom. Tento vývoj podľa nej naznačuje postupnú zmenu nákupného správania Slovákov.
Priblížila, že počas prvého polroka 2026 neklesol obrat medziročne ani v jednom mesiaci. „Najsilnejším mesiacom bol jún s celkovými tržbami 59 miliónov eur. Naopak, najnižší celkový obrat sme zaznamenali aj vzhľadom na nižší počet dní tradične vo februári,“ spresnila.
Najväčší medziročný nárast, až o 25 %, sa podľa Auxtovej zaznamenal v marci, a to na 58,4 milióna eur. Úlohu mohol zohrávať aj dátum veľkonočných sviatkov, ktoré sa na rozdiel od roku 2025 začínali hneď v úvode apríla. Sviatočné nákupy sa teda zrejme vo väčšej miere sústredili na marec.
Podčiarkla, že e-shopy na Shoptete zaznamenali za prvý polrok rekordné množstvo objednávok. Medziročný rozdiel predstavoval 16 %. „Od začiatku januára do konca júna vybavili tieto online obchody takmer 3,5 milióna objednávok. Zvýšila sa aj priemerná hodnota jednej objednávky. Kým v prvom polroku 2025 predstavovala 90,7 eura, v rovnakom období tohto roka dosiahla 93,5 eura,“ zdôraznila.
Čo sa týka segmentov, prvé miesto si podľa nej udržal tovar pre domácnosť a záhradu, ktorému v prvom polroku tradične pomáha nástup jarnej a záhradnej sezóny. „Výrazne stúpol aj obrat z predaja elektroniky, ktorá sa posunula na druhú priečku. Elektronika pritom patrí dlhodobo medzi najsilnejšie online kategórie aj na celom slovenskom trhu, keďže zákazníci pri nej využívajú jednoduché porovnávanie cien, parametrov a recenzií,“ doplnila Auxtová.
Percentuálne najvyšší nárast obratu zaznamenal podľa nej predaj auto-moto tovaru, až o 32 %. „Porovnateľne, o 31 %, stúpol aj obrat predanej kozmetiky a parfumov či potrieb na šport a turistiku,“ informovala Auxtová. Výhodou v oboch oblastiach môže byť podľa nej pri online nakupovaní nielen neraz o niečo nižšia cena ako v kamenných predajniach, ale aj širší sortiment.
Dodala, že celkový obrat e-shopov na Shoptete sa medziročne zvýšil o 20 %, približne 8 percentuálnych bodov z 20 % celkového rastu priniesli nové e-shopy. Už existujúce e-shopy na platforme rástli asi o 12 %. Dvojciferný rast už existujúcich e-shopov ukazuje, že ľudia v nich nakupovali viac než pred rokom. Tento vývoj podľa nej naznačuje postupnú zmenu nákupného správania Slovákov.