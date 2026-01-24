< sekcia Ekonomika
Rok 2026 ukazuje, že IT transformácia nie je jednorazovou iniciatívou
Jedným z najvýraznejších trendov roku 2026 je masívne nasadenie AI v transformačných procesoch.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Rok 2026 definitívne potvrdzuje posun od veľkých, časovo ohraničených migračných projektov k nepretržitému transformačnému procesu, ktorý sa stáva prirodzenou súčasťou fungovania moderných organizácií. Spolu s tým rastie význam umelej inteligencie (AI), inteligentných cloudových stratégií a otvorených IT architektúr. Podľa odborníkov zo spoločnosti Natuvion, ktorá sa špecializuje na dátové a transformačné projekty, ide o zásadnú zmenu myslenia firiem naprieč celým trhom.
„Firmy si uvedomujú, že transformácia nie je cieľ, ale nepretržitý proces. Kto ju nevykonáva, stráca schopnosť reagovať na zmeny trhu,“ priblížil Juraj Ziman, spoluzakladateľ Natuvion Slovakia.
Dynamické technologické inovácie, dátovo riadené biznis modely a neisté ekonomické prostredie nútia organizácie fungovať v režime permanentnej zmeny. Tradičný prístup, kde sa transformácia realizovala ako izolovaný projekt s jasným začiatkom a koncom, prestáva fungovať.
Do popredia sa dostáva kontinuálna transformácia - schopnosť neustále plánovať, riadiť a optimalizovať IT prostredie. Táto transformácia sa opiera o integrované platformy využívajúce AI.
„Dnes už nestačí mať správny nástroj. Kľúčové je mať platformu, ktorá dokáže zmeny nielen realizovať, ale aj neustále vyhodnocovať a prispôsobovať sa,“ vysvetlil Michal Procházka, spoluzakladateľ Natuvion Slovakia.
Tradičné projektové míľniky ustupujú do úzadia a nahrádzajú ich pojmy ako flexibilita, rýchlosť a odolnosť. Transformácia sa tak stáva strategickým princípom riadenia firmy.
Cloud je dnes pre väčšinu organizácií samozrejmosťou. Práve preto sa však firmy čoraz častejšie odkláňajú od dogmatického prístupu „cloud-first“ a nahrádzajú ho inteligentnou cloudovou stratégiou. Cloud už nie je univerzálnym riešením na všetko. Organizácie ho využívajú cielene tam, kde prináša najvyššiu technologickú, ekonomickú alebo regulačnú hodnotu. Výsledkom je rastúci význam hybridných architektúr a multicloudových modelov.
„Zákazníci dnes riešia nielen výkon a škálovateľnosť, ale aj náklady, regulácie a závislosť od jedného poskytovateľa. Hybridné a multicloudové prostredia im dávajú slobodu rozhodovania,“ doplnil Ziman. Cloud sa tak mení z cieľa samotného na optimalizovaný prevádzkový model, ktorý podporuje dlhodobú flexibilitu a udržateľnosť IT prostredia.
Jedným z najvýraznejších trendov roku 2026 je masívne nasadenie AI v transformačných procesoch. AI dnes neplní len podpornú úlohu, ale aktívne vstupuje do všetkých fáz transformácie - od analýzy existujúcich systémov cez validáciu dát až po samotnú realizáciu zmien.
„AI dokáže nahradiť stovky hodín manuálnej práce a zároveň eliminovať chyby, ktoré sú pri komplexných transformáciách bežné. Bez kvalitných dát to však nejde,“ upozornil Procházka. Práve kvalita dát sa stáva kľúčovým predpokladom úspešnej transformácie. Bez konzistentných a spoľahlivých dát nedokáže AI naplno rozvinúť svoj potenciál ako optimalizačný a riadiaci nástroj.
