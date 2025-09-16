< sekcia Ekonomika
Rok po Draghiho správe EK vysvetľuje ako zvyšuje konkurencieschopnosť
Dokument EK uvádza, že Kompas konkurencieschopnosti stanovil nový rámec pre politiku konkurencieschopnosti EÚ na nasledujúcich päť rokov.
Autor TASR
Brusel 16. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) počas utorňajšej konferencie, ktorú pripravila rok po zverejnení Draghiho správy o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ, oznámila, ako napĺňa odporúčania tohto plánu a aké opatrenia chystá do budúcnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Dokument EK uvádza, že Kompas konkurencieschopnosti stanovil nový rámec pre politiku konkurencieschopnosti EÚ na nasledujúcich päť rokov. Ten stanovuje tri transformačné imperatívy: preklenutie inovačnej medzery (v porovnaní s USA a Čínou), spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti a zníženie nadmernej závislosti dodávok a posilnenie bezpečnosti. Tieto snahy sú podporované zjednodušovaním pravidiel, prehĺbením jednotného trhu, prístupom k financovaniu, podporou zručností a koordináciou.
Preklenutie inovačnej medzery znamená umožniť zavádzanie gigatovární umelej inteligencie a šírenie umelej inteligencie v priemyselných procesoch, vedeckom výskume a podpora jej využívania v priemysle a verejných službách.
V konkrétnych číslach EÚ za rok od prezentovania Draghiho správy vyčlenila dve miliardy eur pre oblasť polovodičov a dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v technologickom sektore, 70 miliárd eur išlo na podporu inovátorov prostredníctvom programu TechEU. Ďalších 200 miliárd eur na transformáciu Európy na popredného lídra v oblasti umelej inteligencie (20 miliárd eur na výstavbu prvých štyroch až piatich európskych gigatovární umelej inteligencie). EÚ na roky 2025 - 2027 vyčlenila 500 miliónov eur na prilákanie vedeckých talentov a bol spustený Jupiter, najrýchlejší superpočítač v Európe, štvrtý najrýchlejší superpočítač na svete.
Spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti má za rok konkrétnu číselnú podobu: buduje sa 400 nabíjacích miest v rámci pilotného projektu nabíjacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá. Nastal trojpercentný pokles maloobchodných cien elektriny pre priemysel v porovnaní s druhou polovicou roka 2024. Investície do veterného sektora boli v prvej polovici roka 2025 vo výške 34 miliárd eur. Prostredníctvom Akčného plánu pre dostupnú energiu sa očakávajú úspory až do výšky 45 miliárd eur v roku 2025. Komisia schválila pomoc vo výške 11 miliárd eur na výrobu energie na mori.
Zníženie závislosti od dodávok surovín znamená zvýšenie výrobnej kapacity EÚ v oblasti priemyselnej obrany, zaistenie prístupu ku kritickým surovinám, riešenie zraniteľností dodávateľského reťazca v kľúčových sektoroch ako sú lieky a diverzifikáciu zdrojov dodávok, čomu pomôžu obchodné dohody s Mercosurom, Mexikom, USA a Švajčiarskom. Prebiehajú rokovania o podobných dohodách s Indiou, Malajziou a Spojenými arabskými emirátmi.
V praxi sa má 800 miliárd eur mobilizovať v rámci programu Obranná pripravenosť 2030. Devätnásť členských štátov žiada o podporu prostredníctvom programu SAFE vo výške 150 miliárd eur a 22,5 miliardy eur sú očakávané kapitálové investície do strategických projektov EÚ v oblasti kritických surovín.
V oblasti jednotného trhu EÚ rieši 10 najhorších prekážok prostredníctvom stratégie jednotného trhu. Oznámenie o únii úspor a investícií má uvoľniť 10 biliónov eur úspor v bankových vkladoch. Komisia uskutočnila deväť kôl strategických dialógov s generálnymi riaditeľmi a partnermi v automobilovom, oceliarskom a kovospracujúcom, farmaceutickom, obrannom a chemickom sektore. V praxi sa podarilo ročne ušetriť 8,4 miliardy eur pre európske spoločnosti v rámci doterajších balíkov zjednodušujúcich opatrení, 3,8 miliardy eur z kohéznych fondov bolo preprogramovaných na strategické technológie a 63 miliónov eur na podporu podnikania, inovácií a zručností v rámci Iniciatívy pre vysokoškolské vzdelávanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Dokument EK uvádza, že Kompas konkurencieschopnosti stanovil nový rámec pre politiku konkurencieschopnosti EÚ na nasledujúcich päť rokov. Ten stanovuje tri transformačné imperatívy: preklenutie inovačnej medzery (v porovnaní s USA a Čínou), spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti a zníženie nadmernej závislosti dodávok a posilnenie bezpečnosti. Tieto snahy sú podporované zjednodušovaním pravidiel, prehĺbením jednotného trhu, prístupom k financovaniu, podporou zručností a koordináciou.
Preklenutie inovačnej medzery znamená umožniť zavádzanie gigatovární umelej inteligencie a šírenie umelej inteligencie v priemyselných procesoch, vedeckom výskume a podpora jej využívania v priemysle a verejných službách.
V konkrétnych číslach EÚ za rok od prezentovania Draghiho správy vyčlenila dve miliardy eur pre oblasť polovodičov a dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v technologickom sektore, 70 miliárd eur išlo na podporu inovátorov prostredníctvom programu TechEU. Ďalších 200 miliárd eur na transformáciu Európy na popredného lídra v oblasti umelej inteligencie (20 miliárd eur na výstavbu prvých štyroch až piatich európskych gigatovární umelej inteligencie). EÚ na roky 2025 - 2027 vyčlenila 500 miliónov eur na prilákanie vedeckých talentov a bol spustený Jupiter, najrýchlejší superpočítač v Európe, štvrtý najrýchlejší superpočítač na svete.
Spoločný plán dekarbonizácie a konkurencieschopnosti má za rok konkrétnu číselnú podobu: buduje sa 400 nabíjacích miest v rámci pilotného projektu nabíjacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá. Nastal trojpercentný pokles maloobchodných cien elektriny pre priemysel v porovnaní s druhou polovicou roka 2024. Investície do veterného sektora boli v prvej polovici roka 2025 vo výške 34 miliárd eur. Prostredníctvom Akčného plánu pre dostupnú energiu sa očakávajú úspory až do výšky 45 miliárd eur v roku 2025. Komisia schválila pomoc vo výške 11 miliárd eur na výrobu energie na mori.
Zníženie závislosti od dodávok surovín znamená zvýšenie výrobnej kapacity EÚ v oblasti priemyselnej obrany, zaistenie prístupu ku kritickým surovinám, riešenie zraniteľností dodávateľského reťazca v kľúčových sektoroch ako sú lieky a diverzifikáciu zdrojov dodávok, čomu pomôžu obchodné dohody s Mercosurom, Mexikom, USA a Švajčiarskom. Prebiehajú rokovania o podobných dohodách s Indiou, Malajziou a Spojenými arabskými emirátmi.
V praxi sa má 800 miliárd eur mobilizovať v rámci programu Obranná pripravenosť 2030. Devätnásť členských štátov žiada o podporu prostredníctvom programu SAFE vo výške 150 miliárd eur a 22,5 miliardy eur sú očakávané kapitálové investície do strategických projektov EÚ v oblasti kritických surovín.
V oblasti jednotného trhu EÚ rieši 10 najhorších prekážok prostredníctvom stratégie jednotného trhu. Oznámenie o únii úspor a investícií má uvoľniť 10 biliónov eur úspor v bankových vkladoch. Komisia uskutočnila deväť kôl strategických dialógov s generálnymi riaditeľmi a partnermi v automobilovom, oceliarskom a kovospracujúcom, farmaceutickom, obrannom a chemickom sektore. V praxi sa podarilo ročne ušetriť 8,4 miliardy eur pre európske spoločnosti v rámci doterajších balíkov zjednodušujúcich opatrení, 3,8 miliardy eur z kohéznych fondov bolo preprogramovaných na strategické technológie a 63 miliónov eur na podporu podnikania, inovácií a zručností v rámci Iniciatívy pre vysokoškolské vzdelávanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)