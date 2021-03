Rok práce na diaľku

Správa predstavuje sedem trendov hybridného spôsobu práce:

1. Flexibilný spôsob práce tu zostane.

2. Manažéri, lídri a vedúci pracovníci nie sú v kontakte so zamestnancami a je potrebné, aby si to uvedomili.

3. Vysoká produktivita maskuje vyčerpanú pracovnú silu.

4. Generácia Z je ohrozená a bude potrebovať sa znovu nabiť energiou.

5. Zmenšujúce sa vzájomné pracovné vzťahy a kontakty ohrozujú inovácie.

6. Autenticita podnieti produktivitu a pocit pohody zamestnancov. ( tzv. well-being)

7. Talent je všade vo svete hybridnej práce.



Okrem odhalenia toho, čo ohrozuje budúcnosť práce, Work Trend Index identifikuje päť stratégií pre manažérov a lídrov, ktoré sú potrebné na začatie potrebných zmien:

I. Vytvorte plán, ktorý umožní ľuďom dosiahnuť extrémnu flexibilitu.

II. Investujte do priestorov a technológií na preklenutie fyzického a digitálneho sveta.

III. Bojujte proti digitálnemu vyčerpaniu zhora.

IV. Uprednostnite obnovu sociálneho kapitálu a kultúry.

V. Prehodnoťte skúsenosti vašich zamestnancov, aby ste rozvinuli ich talent.

Bratislava 29. marca (OTS) - Spoločnosť Microsoft uverejnila výsledky každoročného prieskumu Work Trend Index pod názvom Ďalšou zásadnou zmenou je hybridný spôsob práce – sme na to pripravení? Predstavuje sedem trendov v hybridnom spôsobe práce, ktoré by mal poznať každý líder či manažér.Výsledky prieskumu naznačujú, že lídri v biznise by mali odolať tendencii vidieť hybridnú prácu ako tradičný spôsob práce. Prechod na hybridný spôsob práce si bude vyžadovať prehodnotenie doterajších spôsobov.“ hovorí, viceprezident spoločnosti a prezident pre Microsoft 365. „• Trendy spolupráce v Microsoft Teams a Outlook naznačujú, že naše pracovné vzťahy sa obmedzili, ale hybridná práca ich oživí.• Čas strávený na stretnutiach sa globálne viac ako zdvojnásobil. Vo februári tohto roku bolo doručených o 40 miliárd e-mailov viac v porovnaní s minulými rokmi.• Práca sa stala ľudskejšou. Takmer 40 % respondentov tvrdí, že sa cítia pohodlnejšie a viac sa osobne vložili do práce. Každý šiesty si tento roku spolu s kolegom aj poplakal., aby ďalej mali• Zverejňovanie pracovných ponúk týkajúcich sa práce na diaľku na LinkedIn sa počas pandémie zvýšilo viac ako päťnásobne.• Viac akozvažuje, keďže môžu pracovať na diaľku.Stručne povedané, sprístupnenie flexibilnej práce bude mať vplyv na to, kto zostáva, kto odchádza a kto sa pripojí k firme či organizácii.S cieľom pomôcť organizáciám s prechodom na flexibilný štýl práce prináša Work Trend Index 2021 dôležité poznatky zo štúdie realizovanej medzi viac ako 30 000 ľuďmi v 31 krajinách a analýzy množstvo dát dostupných z platforiem Microsoft 365 a LinkedIn. Zahŕňa tiež pohľady a perspektívy odborníkov, ktorí desaťročia študovali spôsoby spolupráce, sociálny kapitál a dizajn pracovísk.dopĺňa, vedúca ekonómka LinkedIn. „Kompletné výsledky sú k dispozícii na WorkLab v digitálnej publikácii Microsoftu o budúcnosti práce.WorkLab je digitálna publikácia spoločnosti Microsoft venovaná objasneniu budúcnosti práce vo výskume a v lekciách z pandémie COVID-19. Spojením vedecky podložených prehľadov a premyslených, pútavých príbehov o tom, ako sa mení práca, je poslaním WorkLabu naštartovať hlbšie rozhovory o budúcnosti práce a pomôcť zákazníkom v tomto procese.Prieskum Work Trend Index uskutočnila nezávislá výskumná firma Edelman Data x Intelligence medzi 31 092 zamestnancami na 31 trhoch od 12. januára 2021 do 25. januára 2021.