Rokovací deň poslanci ukončili diskusiou k zákonu o dani z príjmov

Bratislava 1. decembra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere piateho rokovacieho dňa 18. schôdze diskutovali o návrhu zákona o dani z príjmov. Opozičný Smer-SD kritizoval navrhované úpravy s tým, že vláda ide proti svojmu vlastnému programovému vyhláseniu. Poslanec koaličnej SaS Marián Viskupič tvrdí, že zákon sa týmto spôsobom čistí aj od "volebnej korupcie".



Predseda opozičného Smeru-SD a poslanec Robert Fico podotkol, že navrhovaná právna úprava je podľa neho presným opakom programového vyhlásenia vlády, kde sa píše, že sa nebudú dvíhať dane. Poukázal aj na 13. a 14. plat, ktorý sa podľa jeho slov ide zdaniť. "Oberáte zamestnancov, ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou, o stovky eur," vyhlásil.



V súvislosti s daňovým bonusom poukázal na to, že daň z príjmu fyzických osôb je príjmom samosprávy regionálnej a miestnej. "Ak ste teda zaviedli tento daňový bonus a hovoríte, že 1,85-krát 22 eur, tak toto všetko beriete mestám a obciam," upozornil s tým, že zrušením obedov zadarmo sa ušetrilo 100 miliónov eur.



Fico tiež kritizoval vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. "Tak to strašne dobre znelo - podporujeme kúpeľníctvo, ľudia si môžu, keď pôjdu do kúpeľov, tak si teda odpíšu niečo z daní. No 0,75 eura mesačne, tak to podľa mňa teda ozaj nie je veľa peňazí," myslí si Viskupič.



Pozornosť upriamil Fico aj na to, že sa vypúšťa osobitný typ daň zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov, ktoré slúžia na ubytovanie vlastných zamestnancov. Tým sa podľa neho berú možnosti, aby bolo zaujímavé stavať ubytovne pre zamestnancov. "Na každú výhodu, ktorú niekomu dáte, sa tí ostatní vždy skladajú. To je ten problém," skonštatoval Viskupič.



Fico tiež poznamenal, že 15 % daň z príjmu bude po novom platiť len pre tzv. mikrodaňovníkov. "Všetci tí, čo sú nad 50.000 pekne budú mastiť dobrú 21 % daň, toto je ten liberalizmus v priamom prenose, ktorý tu predvádzate," dodal. Viskupič podotkol, že doteraz bolo 100.000 eur príjmu, teraz to bude 50.000 eur zdaniteľného príjmu. "Takže ten rozdiel reálne nie je až taký," zdôraznil.