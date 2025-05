Rokovalo sa o prepojení kapitálových trhov, súčasťou projektu je aj SR

Bratislava/Londýn 14. mája (TASR) - Posilnenie spolupráce v oblasti regionálneho kapitálového trhu medzi krajinami strednej a východnej Európy (SVE) a príprava memoranda o porozumení medzi ich ministerstvami financií boli témou rokovania zástupcov ôsmich zúčastnených krajín v Londýne, kde sa v týchto dňoch koná výročné zasadnutie Rady guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Slovensko na ňom zastupuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Stretnutie zorganizovalo chorvátske ministerstvo financií v spolupráci s EBRD. Na projekte prepojenia kapitálových trhov sa okrem Slovenska a Chorvátska zúčastňuje aj Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Severné Macedónsko.



„Je to dobrá správa pre podnikateľskú oblasť, lebo v praxi to prinesie zväčšenie trhov cez burzy, nové možnosti pre domácich investorov a jednoduchší prístup ku kapitálu pre podnikateľské subjekty,“ priblížil na sociálnej sieti Kamenický.



Každá krajina podľa neho oboznámila ostatných so svojimi skúsenosťami a predstavou, ako umožniť ľahšie zrealizovanie partnerstva. „Pre Slovensko je prioritou, aby finančné zdroje boli dostupné pre malé a stredné podniky aj mimo bankového sektora,“ doplnil slovenský minister financií.